IG Metall ruft zu Warnstreiks in Unterfranken auf

Die IG Metall hat für Dienstag Warnstreiks in Unterfranken angekündigt. Laut IG Metall-Landessprecher Timo Günther hat die Gewerkschaft die Mitarbeiter von Bosch-Rexroth in Lohr im Landkreis Main-Spessart und von Linde Material Handling in Weilbach im Landkreis Miltenberg gleich nach Ende der Friedenspflicht am 2. März um 0 Uhr zu einem mehrstündigen Warnstreik aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft waren dort jeweils rund 80 Beschäftigte vor den Werkstoren erwartet worden.

Proteste in Lohr, Weilbach und Schweinfurt

In Schweinfurt hat die IG Metall die Beschäftigten von ZF und SKF zu einem Warnstreik am 2. März um 09.30 Uhr aufgerufen. In der Ernst-Sachs-Straße plant die Gewerkschaft eine Kundgebung mit etwa 1.000 Beschäftigten. "Die Arbeitgeber haben den Widerstand der Beschäftigten und die Warnstreiks provoziert“, sagt Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern. In den aktuellen Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie sei auch in einer vierten Verhandlungsrunde kein Ergebnis mit den Arbeitgebern erzielt worden.

Bayernweite Aktion

Nach Angaben der Gewerkschaft beteiligen sich am 2. März insgesamt 23 Betriebe in ganz Bayern an den Warnstreiks. Bereits am Montag hat die IG Metall mit einem bundesweiten Aktionstag auf die Warnstreiks eingestimmt. In Kitzingen haben rund 140 Beschäftigte von Metallbetrieben aus der Region an dem Aktionstag teilgenommen. Vor dem Werksgelände der Gea-Brewery-Systems haben Mitarbeiter von Schaeffler, Leoni, Frankenguss, Gea, Fehrer, Baumüller und Bosch-Rexroth eine Menschenkette gebildet.