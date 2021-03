IG Metall ruft zu Warnstreiks in Oberfranken auf

Einen Tag nach der Forderung nach stabilen Löhnen in Bamberg ruft die IG Metall in Oberfranken die Beschäftigten von drei Betrieben in Marktredwitz, Scheßlitz und Coburg zu Warnstreiks auf. Wegen Corona werden die Arbeitsniederlegungen in Form von sogenannten Frühschluss-Aktionen durchgeführt, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft auf Nachfrage des BR.

Warnstreiks der IG Metall: Frühschluss-Aktionen in Oberfranken

Bei diesen Frühschluss-Aktionen sollen die Beschäftigten aller Schichten eine Stunde früher nach Hause gehen. Warnstreiks auf dem Gelände der Betriebe werde es nicht geben. Aufgerufen zu den Frühschluss-Aktionen sind 950 Beschäftigte des Kompressoren-Herstellers Kaeser in Coburg. Auch 260 Mitarbeiter von ABM in Marktredwitz werden sich an der Aktion der IG Metall beteiligen. ABM stellt in Marktredwitz unter anderem Elektromotoren für Gabelstapler her. Frühschluss-Aktionen sind auch beim Spritzgusshersteller Albea in Scheßlitz im Landkreis Bamberg angekündigt.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem vier Prozent im Volumen und eine Beschäftigungssicherung unter anderem durch kürzere Arbeitszeiten mit teilweise Lohnausgleich.