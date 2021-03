IG Metall ruft zu Warnstreiks in Bamberg und Ebermannstadt auf

Seit Tagen beteiligen sich die Beschäftigten in Oberfranken am Arbeitskampf in der Metall- und Elektroindustrie. Auch für heute ruft die IG Metall zu Warnstreiks auf. Die Belegschaft des BMW-Zulieferbetriebes Kennametal in Ebermannstadt im Landkreis Forchheim und die Beschäftigten des Transformatoren-Herstellers Trench in Bamberg sollen ihre Arbeitsschicht früher beenden. Die Beschäftigten von Kennametal waren schon am Mittwoch dabei, zusammen mit der Belegschaft von Valeo Wischer in Kronach und ZF in Wolfsbach bei Bayreuth.

Beschäftigte fordern vier Prozent mehr Lohn

Die Betriebe erwirtschafteten trotz der Corona-Pandemie Gewinne, und die Beschäftigten wollten ihren Anteil daran haben, so Martin Feder von der IG Metall Bamberg. Die Lohnerhöhungen seien ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der Kaufkraft und somit zur Ankurbelung des Binnenkonsums, so Feder weiter. In der aktuellen Tarifauseinandersetzung fordert die Gewerkschaft vier Prozent mehr Lohn.

IG Metall plant bis Ende März weitere Warnstreiks in Oberfranken

Die Arbeitgeber wollen erst ab dem Jahr 2022 eine Lohnerhöhung anbieten und fordern darüber hinaus, dass Krisenbetriebe vom Tarifvertrag abweichen dürfen. Bis Ende März wird es in Betrieben der Metall- und Elektroindustrie in der Region zu weiteren Warnstreik-Aktionen kommen.