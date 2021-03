IG Metall ruft zu Warnstreik bei Electrolux Rothenburg auf

Seit Tagen wird in Betrieben der Metall- und Elektroindustrie gestreikt, auch in Franken. Heute soll es einen Warnstreik bei Electrolux in Rothenburg ob der Tauber geben. Die Beschäftigten werden sich um 12.00 Uhr vor dem Werkstor versammeln, sagte die 2. Bevollmächtigte der IG Metall Westmittelfranken, Bianka Möller, dem BR. Weil viele Beschäftigte im Homeoffice sind, rechnet die IG Metall vor Ort mit einer geringeren Teilnehmerzahl. Sie erwarte trotzdem bis zu 300 Beschäftige aus der Produktion, so Möller.

Beschäftigte wollen nicht auf Weihnachtsgeld verzichten

Die IG Metall fordert eine Steigerung der Löhne um vier Prozent, aber auch das Beibehalten von Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Es könne nicht sein, dass Arbeitgeber hohe Flexibilität und Verständnis für Kurzarbeit in der Coronakrise von den Beschäftigten fordern, im Gegenzug aber das Urlaubsgeld streichen, erklärte die 2. Bevollmächtigte Möller. Des Weiteren müsse sich der Arbeitgeber auch in der Kurzarbeit bemühen, die Beschäftigung der Arbeitnehmer zu erhalten. Bisher habe die IG Metall mit den Arbeitgebern gute Lösungen gefunden und wolle auch daran festhalten, so Bianka Möller weiter.

IG Metall ruft in 27 Betrieben zu Warnstreiks auf

Auf der Streikliste der IG Metall stehen heute 27 Betriebe in Bayern, unter anderem BMW in Regensburg und Wackersdorf, Kuka im unterfränkischen Oberndorf oder ZF in Bayreuth. Bereits gestern gab es Warnstreiks in Franken. Beim Kabel- und Bordnetz-Hersteller Leoni in Weißenburg legten 50, im Ansbacher Werk des Rüstungs- und Luftfahrtunternehmens Diehl 105 Beschäftigte ihre Arbeit zeitweise nieder.