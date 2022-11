IG Metall ruft in Mittel- und Oberfranken zu Warnstreiks auf

Im Streit um höhere Arbeitslöhne treffen sich die Tarifparteien, also Gewerkschaft und Arbeitgeber, heute in München zum vierten Mal. Unterdessen ruft die IG Metall in Bayern erneut zu Aktionen in mehr als 30 Betrieben auf, auch in Mittel- und Oberfranken werden die Warnstreiks fortgesetzt. Die Beschäftigten von acht Betrieben sind aufgerufen, die Arbeit stundenweise niederzulegen.

Warnstreiks in Roth, Erlangen, Coburg und Bayreuth

In Mittelfranken hat die Gewerkschaft unter anderem die Belegschaft des Automobilzulieferers Leoni in Roth und die Beschäftigten von Siemens in Erlangen zum Warnstreik aufgefordert. In Oberfranken wird es laut IG Metall Warnstreiks auch beim Werkzeugmaschinen-Hersteller Waldrich in Coburg und beim Automobilzulieferer ZF in Bayreuth-Wolfsbach geben.

IG Metall: Unbefristete Streiks könnten folgen

Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bei 30 Monaten Laufzeit einmalig 3.000 Euro netto sowie eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. IG-Metall-Bezirksleiter Johann Horn erwartet von den Arbeitgebern mit Blick auf die hohe Inflation nun "ein deutlich verbessertes substanzielles Angebot".

Die Tarifverträge für die 3,9 Millionen Metaller in Deutschland sind schon im September ausgelaufen. Sollte diese Woche keine Annäherung gelingen, droht die IG Metall der Industrie in den nächsten Wochen mit deutlich längeren Warnstreiks. Auch über eine Urabstimmung und unbefristete Streiks wird schon diskutiert.