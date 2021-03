IG-Metall protestiert mit Menschenkette in Augsburg

Die Menschenkette reichte einmal um den Standort der Firma Renk – zum Abschluss der Warnstreikwoche der Gewerkschaft IG Metall traten am Freitag in Augsburg mehrere Dutzend Mitarbeitende des Getriebeherstellers in den Ausstand. Ihre Forderung: mehr Lohn und eine bessere Zukunftsperspektive.

IG Metall: Beschäftigte sind in der Corona-Krise eingesprungen

Eigentlich hätten die neuen Tarifverträge für die Metallbranche schon im vergangenen Jahr ausgehandelt werden sollen. Doch dann begann die Corona-Pandemie, und die Tarifverhandlungen wurden abgebrochen. "Die Beschäftigten sind in die Arbeit gekommen und haben aus dem Homeoffice weitergearbeitet", so der Augsburger Vorsitzende der IG Metall, Michael Leppek. "Wenn der Arbeitgeber das nun nicht vergüten will und keinen vernünftigen Abschluss machen will, dann haben die Beschäftigten dafür kein Verständnis."

Gewerkschaft fordert ein Lohnplus von vier Prozent

Die Gewerkschaft fordert vier Prozent mehr Einkommen, eine klare Zukunftsperspektive, bessere Aussichten für Azubis und Tarifverträge für Dual-Studierende.

Nicht nur in Augsburg wurde gestreikt: In Wemding im Landkreis Donau-Ries traten die Beschäftigen von Valeo in den Streik, und auch bei AGCO in Asbach-Bäumenheim legten die Mitarbeitenden eine Stunde vor Schichtende ihre Arbeit nieder.