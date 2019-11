IG Metall protestiert in Schweinfurt gegen Arbeitsplatzabbau

Es geht um "Sicherheit in unsicheren Zeiten". So lautet die Überschrift der Kundgebung, zu der die IG Metall für den Mittwoch in Schweinfurt aufgerufen hat. Hintergrund für den Protest sei die aktuelle konjunkturelle Situation. Sie könne "von massiven Veränderungen für die Arbeitsplätze und Beschäftigungsverhältnisse in Schweinfurt und in der Region geprägt sein", heißt es von der Gewerkschaft.

IG Metall rechnet mit tausenden Beschäftigten

Die IG Metall hat zu dem Protest unter anderem die Beschäftigten der Schweinfurter Großindustrie aufgerufen. Auf vier verschiedenen Routen wollen die Arbeitnehmer zum Kundgebungsort an der Hahnenhügebrücke ziehen. Die IG Metall erwartet mehrere tausend Teilnehmer.

Gewerkschaft verteilt Flugblätter im Raum Schweinfurt

Bereits vergangene Woche hat die IG Metall rund 20.000 Flugblätter zum Thema verteilt. Sie gingen an Arbeitnehmer in der gesamten Region "Main-Rhön". In den Flugblättern beklagt die IG Metall, dass die Beschäftigten während einer fast neunjährigen Phase der Hochkonjunktur auch Mehrarbeit oder lange Schichtmodelle mitgetragen hätten. Jetzt würde die konjunkturelle Abkühlung in vielen Unternehmen dazu genutzt, um in den Betrieben "knallhart zu rationalisieren". Dazu heißt in dem Flugblatt: "Wie immer sollen Lohnkosten gesenkt, Strukturen verschlankt, Arbeitsplätze verlagert und vor Ort abgebaut werden."

IG Metall will betriebsbedingte Kündigungen verhindern

Auch der Erste Bevollmächtige der IG Metall in Schweinfurt, Peter Kippes, befürchtet, dass Arbeitgeber jetzt die Möglichkeit sehen könnten, um erkämpfte Standards zu beschneiden. Die IG Metall brauche gesprächsbereite Verhandlungspartner, sagt er. Konkret fordert die Gewerkschaft zum Beispiel, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen gibt. Außerdem will sich die IG Metall für die Übernahme der Azubis und die Beibehaltung der Ausbildung stark machen.