IG Metall: mehrere Warnstreiks in Schwaben

Die IG Metall hat erneut zu Warnstreiks aufgerufen. In vier schwäbischen Betrieben soll die Arbeit niedergelegt werden: bei Renk sowie bei Eberle in Augsburg, bei Airbus Helicopters Deutschland in Donauwörth und bei Same-Deutz Fahr in Lauingen.

Warnstreiks sollen ausgeweitet werden

Die IG Metall Augsburg hat angekündigt, ihre Warnstreiks in den kommenden Tagen auszuweiten. Das sei ein starkes Signal an die Arbeitgeber und den Arbeitgeberverband, sagt Roberto Armellini, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Augsburg. Bei den Warnstreiks der vergangenen Woche haben laut der Gewerkschaft insgesamt 2.230 Mitarbeiter teilgenommen.

IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn

Die IG Metall fordert in dem Tarifkonflikt acht Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber plädieren im Gegenzug für eine längere Laufzeit und haben unter anderem eine Einmalzahlung von 3.000 Euro angeboten. Die nächste Verhandlungsrunde findet am Dienstagnachmittag in München statt.