IG Metall: Kundgebungen bei BMW in Regensburg und Landshut

Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie rollt die Warnstreikwelle am Donnerstag weiter. Vor der fünften regionalen Verhandlungsrunde am Abend in Baden Württemberg will die IG Metall auch in Bayern noch einmal den Druck erhöhen. Ein Schwerpunkt ist erneut Ostbayern.

Große Kundgebungen bei BMW in Regensburg und Landshut

In Regensburg und Landshut gibt es nach Gewerkschaftsangaben große Kundgebungen vor den BMW-Werken, in Regensburg unter Beteiligung von Mitarbeitenden zahlreicher weiterer Betriebe wie Vitesco, Continental, Siemens oder Infineon. Besonders betroffen von den Warnstreiks sind in der Oberpfalz diesmal auch wieder die Grammer-Standorte Amberg, Ursensollen, Ebermannsdorf und Kümmersbruck. In Niederbayern beteiligen sich diesmal laut IG Metall Beschäftigte unter anderem von Edscha in Hauzenberg, MAN in Deggendorf und von Strama und Bosch in Straubing an den Warnstreikaktionen.

Hoffnung auf Pilot-Tarifabschluss in Baden Württemberg

Die IG Metall fordert für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bei 30 Monaten Laufzeit einmalig 3.000 Euro netto sowie eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Einen neuen Verhandlungstermin gibt es für Bayern noch nicht. Die IG Metall sieht aber gute Chancen, am Donnerstagabend in Baden-Württemberg zu einem Pilot-Tarifabschluss für die deutsche Metall- und Elektroindustrie zu kommen.