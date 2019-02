IG Metall: Keine Gefahr für Siemens-Arbeitsplätze in Erlangen

Die Bahntechniksparte sei profitabel, sagte die Gewerkschaftsfunktionärin Elisabeth Mongs dem Bayerischen Rundfunk. Die etwas über 4.000 Beschäftigten am Standort Erlangen hätten genügend zu tun, so Mongs weiter. Außerdem gebe es gültige Verträge zur Standort- und Beschäftigungssicherung.

"Schade, es wäre eine große Chance gewesen. Aber wir stehen auch alleine gut da." Elisabeth Mongs, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall in Erlangen

In Erlangen hat Siemens Mobility keine Produktion. Die Beschäftigten dort arbeiten in Verwaltung und Entwicklung unter anderem von ICEs, Regionalzügen, Straßenbahnen und Signaltechnik. Dass die Signaltechnik jetzt - anders als im Falle einer Fusion - bei Siemens bleiben kann, wertete die Gewerkschafterin positiv. Gerade in der Zugsteuerung habe Siemens Mobility große Wettbewerbsvorteile.

Börsengang der Bahntechnik-Sparte nicht ausgeschlossen

Mobility ist, ähnlich wie die Medizintechniksparte Siemens Healthineers, seit dem vergangenen Jahr eine eigenständige Gesellschaft. Mongs geht davon aus, dass das so bleibt und hält es für möglich, dass der Siemens-Konzern seine Bahntechnik mittelfristig ebenfalls an die Börse bringt.