IG Metall: Große Streikveranstaltung in Pegnitz geplant

Die Warnstreiks in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie gehen am Dienstag auch in Teilen Oberfrankens in die nächste Runde. Die Gewerkschaft IG Metall erwartet 600 Teilnehmer zu einer geplanten Aktion in Pegnitz im Landkreis Bayreuth.

Demonstrationszug von der KSB zum Marktplatz

Zum Protestauftakt vor dem Werk des Pumpen- und Armaturenherstellers KSB in Pegnitz treffen sich um 9.15 Uhr Beschäftigte von KSB, Glen Dimplex (Kulmbach), Kennametal (Mistelgau), Klubert & Schmidt (Pottenstein), ABM (Marktredwitz), ZF (Bayreuth) und Stahl- und Drahtwerke Röslau. Neben einem Demonstrationszug ist bis 11.30 Uhr auch eine Kundgebung auf dem Marktplatz in Pegnitz geplant.

Auch Mitarbeitende von FTE-Valeo in Ebern und Waasner in Forchheim sind aufgerufen, in Form eines Frühschlusses an den Warnstreiks teilzunehmen.

Forderung der IG Metall: Acht Prozent mehr Geld

Hintergrund für die Demonstrationen sind die derzeit laufenden Tarifverhandlungen in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie in München.

Am Dienstag vor einer Woche war auch die vierte Verhandlungsrunde ergebnislos beendet worden. Dies sei "eine selten gesehene Eskalation der Arbeitgeberseite" gewesen, heißt es von Seiten der IG Metall. Die Gewerkschaft fordert für die 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld für eine Laufzeit von zwölf Monaten.