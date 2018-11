IG Metall gegen Staedtler-Ausstieg aus Tarifgemeinschaft

Die IG Metall wählt im Vorfeld drastische Worte: Ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten sei der Asutritt von Staedtler aus der Tarifgemeinschaft „Deutsche Bleistiftindustrie im Industrieverband Schreib- und Zeichengeräte e.V. (ISZ)“. Der Stiftehersteller will aus Sicht der Gewerkschaft stiften gehen und sich aus der Verantwortung für seine Beschäftigten stehlen. Jetzt, so die IG Metall, seien für die Mitarbeiter, 1.200 davon in der Region Nürnberg, Entgelterhöhungen, Urlaubanspruch, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Arbeitszeiten in Gefahr.

Staedtler: kein Sparinstrument

Der Staedtler-Geschäftsführer Axel Marx versichert dagegen, dass es dem Unternehmen nicht darum gehe, Kosten zu sparen. Staedtler sei es wichtig als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Erste Gespräche mit der IG Metall liefen bereits so Marx. Für den Ausstieg aus der Tarifgemeinschaft seien vielmehr „unterschiedliche Interessen der Mitglieder ausschlaggebend.

Tarifgemeinschaft vor dem Aus?

Neben Staedtler sind in der Tarifgemeinschaft Faber-Castell, Schwan-Stabilo und Lyra vertreten. Alle sind in der Metropolregion Nürnberg ansässig. Faber-Castell und Schwan Stabilo sind neben dem Geschäftsfeld der Schreibgeräte noch in anderen Bereichen aktiv. Die IG Metall fürchtet auch, dass der Ausstieg von Staedtler Schule machen könnte und die ganze Tarifgemeinschaft vor dem Aus steht. Deshalb will die Gewerkschaft mit der Kundgebung in der Straße der Menschenrechte in Nürnberg Staedtler dazu bewegen, die Kündigung der Tarifbindung doch noch zurückziehen.