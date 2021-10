IG Metall: "Es geht um einen starken Industriestandort"

Unter dem Motto "FairWandel – sozial, ökologisch, demokratisch" ruft die IG Metall bundesweit zu Aktionen auf. Dabei gehen die Gewerkschafter für sichere und gute Arbeit in einer klimafreundlichen Industrie auf die Straße. Auch in Bamberg findet am 29. Oktober eine Kundgebung auf dem Maxplatz statt.

Für die Zukunft von Arbeitsplätzen in der Industrie

Zigtausend Industriearbeitsplätze seien bereits in Deutschland vernichtet worden, so die IG Metall. Nun sei der richtige Zeitpunkt, einen Wandel in der Politik zu fordern und ein Umdenken in der Industriepolitik einzuläuten. Mit dem bundesweiten Aktionstag will sich die Gewerkschaft in die laufenden Koalitionsverhandlungen einmischen. Dabei fordert sie massive Investitionen in moderne Infrastruktur und Zukunftstechnologien sowie den Verzicht auf Entlassungen in der Transformation. Gleichzeitig müsse eine Perspektive für zukunftsfähige Beschäftigungen vor Ort geschaffen werden anstatt Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. Bis 2030 brauche es deshalb öffentliche Zukunftsinvestitionen in Höhe von 500 Milliarden Euro, so eine weitere zentrale Forderung der IG Metall.

Metaller demonstrieren in Bamberg

Auch in Bamberg wollen sich 200 Metaller dem Aktionstag anschließen. Aufgrund der Corona-Maßnahmen wurden nicht mehr Menschen zur Kundgebung auf dem Maxplatz zugelassen. Sie kämen aus allen Betrieben der Region und stünden stellvertretend für die knapp 20.000 Beschäftigten in der regionalen Metall- und Elektroindustrie, so die Gewerkschaft. Insgesamt wird in mehr als 50 Städten bundesweit demonstriert.

Forderung: Kein weiterer Abbau von Arbeitsplätzen in der Industrie

Niemandem helfe es, wenn Arbeitsplätze nach Asien oder Osteuropa verlagert würden – auch nicht dem Klima, erklärt Martin Feder, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Bamberg. "Wir müssen den Umbau der Industrie so gestalten, dass wir auch in Zukunft ein starker Industriestandort mit guten Arbeitsplätzen sind. Es geht darum, die Erfordernisse von Ökologie, Ökonomie und Arbeit in einen guten Einklang zu bringen. Das wollen wir gegenüber der Politik deutlich machen", so Feder im Vorfeld des Aktionstags.

Europaweite Aktion für gerechten Strukturwandel

Der Aktionstag ist Teil einer zweiwöchigen "Europäischen Aktion für einen gerechten Strukturwandel". Unter dem Motto "Just Transition" beteiligten sich Mitgliedsorganisationen des Dachverbandes der europäischen Industriegewerkschaften und IndustriAll Europe auf dem gesamten Kontinent, so die IG Metall.