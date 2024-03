IG-Metall-Chefin Benner mahnt Gewerkschaften zu Verantwortung

Dass eine IG-Metall-Vorsitzende in einem schweren Tarifkonflikt den Vorschlag eines früheren CDU-Bundesinnenministers und eines CDU-Ministerpräsidenten gutheißt, kommt nicht alle Tage vor. Beim aktuellen Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn ist das aber der Fall. Am Sonntags-Stammtisch im BR Fernsehen befürwortete die IG-Metall-Chefin Christiane Benner das Angebot der Moderatoren Thomas de Maizière (CDU), ehemals Bundesinnenminister, und des CDU-Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther. "Ich glaube, dass da ein gutes Angebot vorliegt", so die Vorsitzende der größten Einzelgewerkschaft der Welt.

Konkret geht es um den Vorschlag der Vermittler, die Wochenarbeitszeit in zwei Stufen von 38 auf 36 Stunden bei vollem Lohnausgleich bis 2028 zu verkürzen. Das genügt der GDL bisher nicht.

Benner fordert Ergebnis im Tarifstreit

Die ARD-Börsenjournalistin Anja Kohl, Stammgast am Stammtisch, forderte Benner auf, einen Tipp an GDL-Chef Claus Weselsky zu formulieren. Den wollte Benner nicht geben, sagte aber: "Ich vertraue darauf, dass es bei der GDL kluge Mitglieder gibt. Die werden jetzt genau diese Debatten führen", so Benner.

Christian Neureuther, Ski-Legende und ebenfalls Stammgast am Stammtisch, kritisierte Weselsky scharf: "Wenn er zu den Bahn-Leuten sagt: 'Die wollen sich nur die Taschen füllen!' Das stimmt einfach nicht. Da komme ich zu keinem Konsens, den auch die Gesellschaft mitträgt."

Die IG-Metall-Vorsitzende Benner ergänzte, dass es diesen Konsens in der Bevölkerung lange gegeben habe: "Es gab ja auch lange Unterstützung. Jetzt wäre wirklich Zeit, das in ein Ergebnis münden zu lassen."