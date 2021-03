IG Metall: Bisheriger Streik-Höhepunkt in der Oberpfalz

Die Warnstreiks der IG Metall gehen in der Oberpfalz auch am Freitag weiter. In insgesamt 13 Betrieben soll die Arbeit früher beendet werden. Die Industriegewerkschaft fordert mit dem bisherigen Höhepunkt ihrer Streikwelle unter anderem mehr Lohn für ihre Mitglieder.

Autokonvoi bei Grammer geplant

Die Mitarbeitenden des Autozulieferers Grammer streiken am Werksstandort in Haselmühl im Kreis Amberg-Sulzbach am Vormittag mit einen Autokonvoi. Gestreikt wird auch bei Grammer in Amberg in der Luitpoldhütte (Afag, Kerb-Konus und Pepperl + Fuchs). Außerdem wird bei Grammer in Ursensollen und Ebermannsdorf im Kreis Amberg-Sulzbach gestreikt.

Streiks in neun weiteren Betrieben

Gestreikt wird auch bei Siemens in Amberg sowie in Kemnath im Kreis Tirschenreuth und in Cham. Weiter wird bei ZF in Auerbach im Kreis Amberg-Sulzbach, Syncreon in Neutraubling im Kreis Regensburg und BHS Corrugated in Weiherhammer im Kreis Neustadt an der Waldnaab die Arbeit niedergelegt. Bei Leistritz in Pleystein im Kreis Neustadt an der Waldnaab sollen die Mitarbeiter aller Schichten in den Ausstand treten. Und es wird gestreikt im Landkreis Schwandorf: Bei Lacroix + Kress in Neunburg vorm Wald sowie bei emz Hanauer in Nabburg.

IG Metall fordert vier Prozent mehr Lohn

Durch die Aktionen will die IG Metall ihre Forderung von vier Prozent mehr Lohn durchsetzen. Außerdem fordert die Industriegewerkschaft eine Arbeitszeitverkürzung in Betrieben, die in der Krise sind. Die Arbeitgeber dagegen bieten eine Nullrunde 2021 sowie noch unklare Lohnerhöhungen 2022 an. Außerdem wollen sie bei schlechten Geschäftszahlen automatisch vom Tarifvertrag abrücken können.

Seit Ende der Friedenspflicht Anfang März dauern nun die bayernweiten Warnstreiks der Metall- und Elektroindustrie an. Mittlerweile befinden sie sich am Ende ihrer dritten Warnstreik-Woche. Bayernweit hat die Gewerkschaft heute Beschäftigte in 94 Betrieben zu Warnstreiks aufgerufen.

Landesbezirksleiter Johann Horn sagte: "Am Freitag erleben wir einen neuen Höhepunkt der Warnstreiks in Bayern. Zehntausende Beschäftigte werden ein unmissverständliches Signal an die Arbeitgeber aussenden."