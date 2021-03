IG Metall Bayern: Warnstreiks an 23 Standorten

Streiks auch bei Continental und BMW

Mit einer Reihe von Warnstreiks auch in Niederbayern und der Oberpfalz schwört die IG Metall ihre Mitglieder auf die entscheidende Phase im laufenden Tarifstreit ein. In der vergangenen Nacht gab es Warnstreiks in Niederbayern beim Autozulieferer Mahle-Behr in Neustadt an der Donau, bei Strama MPS in Straubing und im BMW-Werk Dingolfing. In Regensburg sollen heute Mittag die Mitarbeiter bei Continental und Vitesco am Schichtende in einen kurzen Ausstand treten.

Warnstreiks auch in Nordschwaben

In Nordschwaben sind die Beschäftigten bei der BSH Hausgeräte GmbH in Dillingen zu einem betrieblichen Warnstreik aufgerufen. Sie sollen jeweils eine Stunde vor Schichtende ihre Arbeit niederlegen. Auch für morgen und und die kommenden Wochen sind weitere Aktionen geplant.

Keine Einigung bisher – Neuer Verhandlungstermin noch nicht geplant

Die Gewerkschaft fordert unter anderem vier Prozent im Volumen und eine Beschäftigungssicherung zum Beispiel durch kürzere Arbeitszeiten mit einem Teillohnausgleich. Die bayerischen Metallarbeitgeber bieten nach einer Nullrunde in diesem Jahr eine Einmalzahlung und später eine Erhöhung der Einkommen. Eine genau Prozentzahl nannten sie bisher nicht. Außerdem wollen sie mit der IG Metall darüber reden, wie Betriebe in schwieriger Lage unter bestimmten Voraussetzungen vom Flächentarif abweichen können.

Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, bisher nicht ernsthaft verhandelt zu haben. Einen Termin für ein weiteres Treffen gibt es noch nicht.