IG Metall Bayern: Größter Streiktag in der Tarifrunde

Insgesamt 17.000 Beschäftigte haben sich an den Warnstreiks der IG Metall beteiligt – allein 11.300 davon in Nürnberg. Damit war heute der bisher größte Streiktag in dieser Tarifrunde in Bayern, teilt die Gewerkschaft mit.

In Nürnberg waren alle Beschäftigten ab 11 Uhr aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Davon waren unter anderem MAN Truck & Bus, die Nürnberger Siemens-Betriebe, Bosch, Vitesco und Leoni betroffen. In Mittelfranken beteiligten sich auch 120 Warnstreikende in Langenzenn bei Elring Klinger und 220 weitere in Gunzenhausen, unter anderem bei Schaeffler.

Schaeffler wurde bundesweit bestreikt

Die Beschäftigten von Schaeffler waren bundesweit zum Streik aufgerufen. Zahlreiche Beschäftigte haben auch in Unterfranken die Arbeit niedergelegt. So versammelten sich bei der Firma Schaeffler in Schweinfurt ab 12.00 Uhr rund 950 Streikende. Beim Schaeffler-Standort in Kitzingen gab es 100 Warnstreikende.

Ober- und Unterfranken

In Kitzingen wurde auch bei GEA Brewery Systems mit 110 Beschäftigten gestreikt. In Bessenbach-Keilberg bei SAF-HOLLAND beteiligten sich mehr als 300 Beschäftigte an dem Warnstreik. Bei Linde Material Handling, Werk III, Kahl, kamen knapp 100 Beschäftigte ab 12:00 Uhr für den Warnstreik zusammen.

Auch in Höchstadt legten 350 Beschäftigte die Arbeit nieder, in Hirschaid bei Bamberg weitere 300. Im oberfränkischen Pegnitz nahmen ebenfalls 600 Warnstreikende teil.

Warnsignal an Arbeitgeber

"Heute haben wir den Umfang und auch die Dauer unserer Warnstreiks deutlich ausgeweitet. Damit senden wir vor der nächsten Tarifverhandlung ein Warnsignal an die Arbeitgeber. Wir erwarten dort von der Arbeitgeberseite ein deutlich verbessertes substanzielles Angebot, ansonsten sind die Beschäftigten zu weiteren und noch intensiveren Arbeitsniederlegungen bereit", sagte der Bezirksleiter der IG Metall Bayern, Johann Horn.

Die vierte Tarifverhandlung in Bayern findet am 8. November statt. Die IG Metall fordert für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.