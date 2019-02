IG Metall: A380-Aus bedeutet Druck auf befristete Mitarbeiter

Der Augsburger IG Metall-Chef Michael Leppek sagte im BR, die IG Metall habe nicht die Sorge, dass die Beschäftigten der Airbus-Zulieferbetriebe Weihnachten zuhause seien. Dennoch gebe es einen Druck auf die Leiharbeiter und auf befristet Beschäftigte.

"Das ist eine Enttäuschung und ein harter Einschnitt in die europäische Luftfahrtindustrie". Michael Leppek, Augsburger IG Metall-Chef

Leppek fordert jetzt, schnell Gespräche mit den Firmenleitungen der Airbuszulieferer in Schwaben zu beginnen.

Airbus-Beschäftige in anderen Sparten unterbringen

In Augsburg und Donauwörth sollte es Leppek zufolge möglich sein, die Beschäftigten in anderen Sparten, "von einer Halle in die andere" unterzubringen.

"Heute keine Alarmstimmung. Aber der Druck wird größer, in diesem Jahr dafür zu sorgen, dass wir auch in den kommenden Jahren Auslastung und damit Beschäftigung in Augsburg und Donauwörth sichern." Michael Leppek, Chef der IG Metall Augsburg

Airbus hat Ende der A380-Produktion verkündet

Airbus hat heute in Toulouse mitgeteilt, die Produktion des weltgrößten Passagierflugzeugs A380 einzustellen. Nachdem die arabische Fluggesellschaft Emirates ihre Bestellung reduziert habe, gebe es keine Grundlage mehr für eine Fortsetzung der Produktion, so Airbus. Die letzte Auslieferung für den A380 sei für 2021 geplant.