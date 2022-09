IG Bau warnt vor höheren Mietpreisen: Haushalte bereits in Not

Die Gewerkschaft IG Bau in Oberfranken warnt Vermieter davor, die Mietenspirale weiter nach oben zu drehen und damit die Inflation weiter anzuheizen. Der Vorsitzende der IG Bau Oberfranken, Uwe Behrendt, betont in einer Mitteilung, es müsse bei den Mieten Maß gehalten und deshalb auf Steigerungen weitgehend verzichtet werden. "Es ist ungehörig, die Zitrone weiter auszupressen", so Behrendt. Es gehe dabei auch um die "gesellschaftliche Verantwortung".

IG Bau warnt vor "Lähmungsphase beim Wohnungsbau"

Ein Großteil der Haushalte werde durch die Kostenexplosion bei den Heizkosten ohnehin schon finanziell in die Knie gezwungen. Da dürfe nicht auch noch die "Mietenkeule" hinterherkommen. Darüber hinaus warnt die IG Bau vor einer "Lähmungsphase beim Wohnungsbau".

Aktuell gebe es Schwierigkeiten wie Materialengpässe, steigende Materialpreise, hohe Baulandpreise und anziehende Bauzinsen. Daher sei es dringend nötig, nach alternativen Wegen zu suchen. Vor allem Wohnungsbaugesellschaften seien jetzt gefordert, neue Ideen zu finden.

Der Umbau als "passender Weg zu mehr Wohnungen"

So könnte der Umbau von vorhandenen Gebäuden, die noch nicht als Wohnungen deklariert seien, Chancen bieten oder auch Dachaufstockungen in Wohngebäuden. "Der Umbau braucht deutlich weniger Material und ist schon deshalb der passende Weg zu mehr Wohnungen in der Krise", so Behrendt. Alleine durch den Umbaus von Büros, die durch das Etablieren von Homeoffice nicht mehr gebraucht werden, könnten viele Wohnungen entstehen.