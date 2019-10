15.10.2019, 15:51 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

IG BAU über wachsende Pendlerzahlen in Nürnberg besorgt

Angesichts gestiegener Berufspendlerzahlen in Nürnberg fordert die Gewerkschaft IG BAU eine drastische Wende in der Wohnungsbaupolitik. Die Gewerkschaft sieht die Hauptursache für die vielen Pendler in zu hohen Mieten.