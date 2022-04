IG Bau: Gedenkminute für verunglückte Beschäftigte

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) ruft am Donnerstag dazu auf, der Menschen zu gedenken, die bei der Arbeit ums Leben gekommen, schwer erkrankt sind oder verletzt wurden. Überall in Oberfranken sollen die Beschäftigten dafür um 12 Uhr eine Gedenkminute einlegen, so Uwe Behrendt, Bezirksvorsitzender der IG Bau Oberfranken, in einer Mitteilung. Die Aktion findet am internationalen Gedenktag für bei der Arbeit Getötete, Verstümmelte, Verletzte und Erkrankte statt, dem Workers' Memorial Day.

Aktionen im gesamten Bundesgebiet

Im Fokus des Gedenktags stehen in diesem Jahr die psychischen Belastungen der Arbeiter. Hier seien die Arbeitgeber in der Pflicht, für den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu sorgen, so Behrendt. Bundesweit finden große Aktionen zum Gedenken statt, wie ein ökumenischer Gedenkgottesdienst in Berlin oder eine Trauerfeier in der Mehrzweckarena "AufSchalke" in Gelsenkirchen.