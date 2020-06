vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

IG BAU: Corona-Regeln werden auf Baustellen meistens eingehalten

Verstöße gegen Corona-Regeln gibt es in Schwaben laut der Gewerkschaft IG Bau vor allem bei den Fahrten zu den Baustellen und in den Pausen. Aber im Großen und Ganzen halten sich die Beschäftigten an die Vorgaben. Ein Problem sind sanitäre Anlagen.