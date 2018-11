iENA in Nürnberg – Zahl der freien Erfinder geht zurück

Auf der 70. Erfindermesse iENA in Nürnberg werden heuer rund 800 Erfindungen aus aller Welt präsentiert: Beispielsweise ein Bobby-Car, das als autonomes Fahrzeug morgens allein zum Bäcker fährt. Oder Moos und Fichtennadeln in großen Kübeln, um die Luft in stickigen Büros zu reinigen. Das Gastland Iran stellt einen Helm für Grubenarbeiter vor, der bei Gefahr einen Notruf absetzen kann. Neben den iranischen Messestand reihen sich weitere aus Angola, Mexiko, Rumänien und Taiwan.

"Die Patentanmeldungen aus dem Ausland nehmen kontinuierlich zu, während die aus dem Inland stagnieren." Christine Moosbauer, Vize-Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes

Immer weniger freie Erfinder

Freie Erfinder und Mittelständler würde seit einiger Zeit immer weniger Patente anmelden, sagte Christine Moosbauer, Vize-Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes anlässlich der Eröffnung der iENA. Eine Erklärung dafür hat sie nicht. Vielleicht liegt es daran, dass man von Erfindungen allein nicht unbedingt überleben kann, wie ein Tüftler aus Oberfranken zugibt: "Ich habe Gott sei Dank eine Frau, die genug Geld verdient", sagte er dem Bayerischen Rundfunk.

"Der Tüftler aus dem heimischen Wohnzimmer ist selten geworden ist. Sie machen gerade mal acht Prozent in der Erfinderszene aus. Die meisten Innovationen kommen von Universitäten und großen Unternehmen, allen voran aus der Automobilbranche." Henning Könicke, Projektleiter der iENA und AFAG-Geschäftsführer

Erfolgreiche Erfindungen auf der iENA

Die iENA biete aber gerade für die freien Erfinder die Möglichkeit sich zu präsentieren und gute Ideen auf den Markt zu bringen, sagte Henning Könicke, Projektleiter der iENA und AFAG-Geschäftsführer. In den vergangenen sieben Jahrzehnten wurden unter anderem der Rollkoffer, die kindersichere Steckdose, Schwimmflügel und die aufrollbare Hundeleine erstmals auf der iENA vorgestellt. Heutzutage sind sie aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken.

Am Wochenende für Jedermann geöffnet

Zum Jubiläum findet die iENA erstmals in der neuen Messehalle 3C des Nürnberger Messezentrums statt. Die Erfindermesse ist am Donnerstag und Freitag nur für Fachbesucher und am Wochenende auch für interessiertes Publikum geöffnet. Die Messe läuft bis Sonntag (04.11.18).