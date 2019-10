iENA 2019: Kreative Köpfe kommen Ende Oktober nach Nürnberg

Junge Erfinder: Schüler entwickeln ferngesteuertes Kehrfahrzeug

Bei FÜKUS, einer weiteren Erfindung, handelt es sich um ein ferngesteuertes Überwachungs-, Kehr- und Streufahrzeug, das die Schüler Eric und Felix des Maristengymnasiums Fürstenzell (Landkreis Passau) entwickelt haben. Vor allem möchten sie damit alten Leuten helfen, die nicht mehr in der Lage sind, selbst Schnee zu schippen bzw. zu kehren. An dem umgebauten Kinderfahrzeug ist vorne eine Kehrbürste angebracht. Außerdem besitzt das Streugerät eine Kamera, sodass der Nutzer auf dem Monitor seiner Fernbedienung immer im Blick hat, was vor seinem Haus passiert.