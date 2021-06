Identität unklar: Frau leblos aus Main-Donau-Kanal geborgen

Einsatzkräfte haben am Dienstagvormittag eine leblose Frau aus dem Main-Donau-Kanal in Bamberg geborgen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Kajakfahrer die Seniorin in dem Gewässer entdeckt.

Unklarheiten: Wer ist die Frau und wie kam sie ums Leben?

Die Ermittler fanden am nahegelegenen Ufer unter anderem einen schwarzen Einkaufstrolley und weitere Gegenstände, die möglicherweise der Toten gehört haben könnten. Die Identität ist bislang dennoch unklar. Ob es sich bei dem Vorfall nahe eines Boot-Clubs um einen Unfall gehandelt hat, könne derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise auf Fremdeinwirkung konnten infolge einer Obduktion ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Kripo sucht nach Hinweisen zur Klärung der Identität

Die Kripo Bamberg bittet um Hinweise zur Klärung der Identität der Frau. Ihr Alter wird zwischen 65 und 75 Jahre geschätzt. Die Frau ist 165 Zentimeter groß und 53 Kilogramm schwer. Die Seniorin soll sich in der Zeit von Montag (21 Uhr) bis Dienstag (9 Uhr) am Kanal aufgehalten haben.