Identität des tödlich verunglückten Fahrradfahrers geklärt

Der 41 jährige Mann aus Ungarn war bei einem Unternehmen in Bamberg beschäftigt. Über das ungarische Konsulat in München wurden die Angehörigen über den Tod des Mannes informiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Radfahrer war am Samstag, 10.02. abends in der Bamberger Innenstadt beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Wenig später erlag er seinen schweren Kopf-Verletzungen. Er hatte keinen Fahrrad-Helm getragen.

Die Polizei hatte dringend Hinweise gesucht, um die Identität des Mannes zu klären. Dazu hatte sie auch Fotos von der Kleidung des Radfahrers veröffentlicht.