Ideenreich durch die Krise: Franke gründet Nudelmanufaktur

Mit Nudeln aus der Krise: Diese Idee kam Thomas Giebl vor ein paar Monaten. Denn mit dem Lockdown brachen dem selbständigen Koch nahezu alle Catering-Aufträge weg. Von 100 Prozent auf Null binnen eines Tages, so beschreibt der 58-Jährige seine Situation Mitte März. Doch statt mit sich und der Welt zu hadern, entschloss er sich, selbst aktiv zu werden. Es sei einfach an der Zeit gewesen, etwas anderes zu machen, sagt Giebl.

Nachhaltig und regional: Das sind die Zutaten des Erfolgs

Aus der Idee ist mittlerweile ein Laden in Oberasbach geworden. Gerade mal 20 Quadratmeter ist der groß. Vorne wird verkauft, hinten im Ein-Mann-Betrieb produziert. Besonders wichtig waren Thomas Giebl dabei die Themen Nachhaltigkeit und Regionalität. "Alles, was Sie hier sehen, ist aus der Region. Ob das Mobiliar, die Regale oder die Verpackung – es ist alles aus Mittelfranken." Natürlich auch die Hauptzutat für die Nudeln: Goldgelber Hartweizengrieß. Immer, wenn er Bedarf hat, holt Thomas Giebl den aus der Ammerndorfer Mühle. Die ist nur knapp zehn Kilometer von Oberasbach entfernt und passt deshalb perfekt in sein Konzept der regionalen Zutaten.

Durch Corona sind regionale Lebensmittel im Trend

Mit seiner Idee von der fränkischen Nudelmanufaktur traf Thomas Giebl den Zeitgeist. Das belegt auch eine repräsentative Erhebung von Ernährungsministerin Michaela Kaniber (CSU): Die Corona-Pandemie hat das Ernährungsverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher in Bayern gewandelt. Demzufolge haben 44 Prozent der Befragten angegeben, dass sie ihr Einkaufsverhalten in der Krise geändert haben. Vor allem frische Lebensmittel aus der Region sind vermehrt in den Einkaufskörben gelandet.Und: Ein Fünftel der Befragten will dieses Verhalten nach der Krise auch beibehalten.

Rote-Bete-Nudeln made in Franken

Zurück in Oberasbach: Heute stellt der Mittelfranke Nudeln aus Roter Bete her – außer Grieß braucht er dafür nur noch Wasser und natürlich das Gemüse in Pulverform. Das war’s. Ab geht’s mit dem Teig in die elektrische Nudelmaschine. Zwischen acht und zehn Minuten wird er dort vermengt, bis der inzwischen intensiv rotgefärbte Pasta-Teig die richtige Konsistenz hat. Die Rote-Bete-Casarecce fallen geformt wie kleine Schriftrollen aus der Maschine. "Die Konsistenz ist weich wie Kaugummi", beschreibt Thomas Giebl den momentanen Aggregatzustand seiner Nudeln, der zugegebenermaßen eine Momentaufnahme ist. "Das geht sehr schnell weg. Innerhalb einer Stunde fangen die Nudeln an zu trocknen und werden hart. Richtig ausgetrocknet sind sie, je nach Feuchtigkeit im Raum, nach drei bis vier Tagen."

Selbst die Verpackung ist nachhaltig

Das ist dann genau der richtige Zeitpunkt, um die Pasta zu verpacken – natürlich in Tüten aus nachwachsenden Rohstoffen. Was anderes käme Thomas Giebl nämlich gar nicht in den Sinn.