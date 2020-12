Idee in Corona-Zeiten: Online-Schulung für die Jugendfeuerwehr

Nachwuchsprobleme hat die Freiwillige Feuerwehr in Unterpleichfeld nördlich von Würzburg nicht. Immerhin 16 Kinder und Jugendliche sind in den zwei Jugendgruppen aktiv. Das sei schon ganz ordentlich, meint Jugendwart Sven Hoveling. Da hätten es andere Feuerwehren in Bayern schwerer, junge Menschen für Rettungsknoten und Fahrzeugkunde zu begeistern.

Aber die Unterpleichfelder haben ein Problem, das alle Jugendfeuerwehren eint. Wegen der Corona-Pandemie sind Treffen für die wichtigen Schulungen nicht mehr möglich. Was also tun? Sven Hoveling ist erfinderisch geworden und hat ein Homeschooling-Modell für den Feuerwehr-Nachwuchs entwickelt.

Feuerwehr-Schulung 2.0: Rettungsknoten im Handyvideo

Die entscheidenden Gedanken kamen Sven Hoveling bei der Heimfahrt von seinem Nachtdienst in der Integrierten Leitstelle Würzburg: Wie könnte das funktionieren, seinen Jüngsten auch ohne persönliche Treffen die Grundlagen beizubringen? Mit Lehrfilmen im Netz vielleicht? Per Videokonferenz? Der Jugendwart wollte es einfach mal ausprobieren.

Im Feuerwehrhaus demonstrierte und erklärte er mit einem Seil den "gestochenen Mastwurf", sein Sohn filmte mit dem Handy. Fertig war das erste Lehrvideo zum Thema "Knoten und Stiche". Am nächsten Tag brachte der Jugendwart jedem ein drei Meter langes Seil als Übungsmaterial nach Hause. Die erste Online-Schulung konnte beginnen.

Skepsis bei den Kollegen, Offenheit bei der Jugend

Zumindest bei einigen altgedienten Feuerwehr-Kollegen kam die Idee aber erstmal nicht so gut an, sagt Sven Hoveling. "Da kamen dann so Sprüche: Wie soll das denn gehen, Knoten als Online-Schulung? Das wird doch nix." Bei den Kindern und Jugendlichen habe das anders ausgesehen. Der zwölfjährige Nils Krönert zum Beispiel war gleich begeistert: "Ich hab mir gedacht: Endlich kommen wir wieder voran, endlich ist wieder Feuerwehr." Zwar nur im Netz und ohne persönlichen Kontakt. Aber besser als nichts.