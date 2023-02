Idee aus Wiesentheid: Verwertung von bislang nutzlosem Palmholz

Rund 30 Jahre lang werden Ölpalmen in Ländern wie Malaysia, Indonesien oder Thailand genutzt. Dann lässt der Fruchtertrag nach und die Bäume werden gefällt. Die Stämme verrotten oder werden verbrannt, genutzt wird das Holz bisher nicht. Das Problem: Die Palmenstämme sind schwieriger zu verarbeiten als heimisches Holz. Nässe und Zuckergehalt führen zur Schimmelbildung, das Werkzeug verschleißt schnell. Doch ein Anlagenbauer aus dem unterfränkischen Wiesentheid (Lkr. Kitzingen) hat ein Verfahren entwickelt, wie sich das bisher nutzlose Palmholz trotzdem verwerten lässt.

Studentengruppe stellte Material vor

Das Unternehmen von Stefan Möhringer hat sich darauf spezialisiert, Maschinen und Anlagen zur Holzverarbeitung zu entwickeln und zu verkaufen. Seine Erfindungen helfen, Baumstämme zu transportieren, zu sägen, zu stapeln und zu lagern. Durch einen Zufall ist der Maschinen- und Anlagenbauer aus Unterfranken auf die Ölpalme gestoßen, die größtenteils auf riesigen Plantagen entlang des Äquatorgürtels angebaut wird.

"Eine Studentengruppe der Universität Hamburg hat mich besucht, weil sie sich in der Holzforschung mit den verschiedenen Materialien beschäftigt haben. Die haben mir das Material vorgestellt und dadurch bin ich aufmerksam geworden", erzählt Möhringer. Der Unternehmer hat dann einige Stämme importiert, erste Tests gemacht und irgendwann die komplette Anlage entwickelt.

Lange Entwicklungszeit für Maschine

Acht Jahre lang hat Stefan Möhringer in seinem mittelständischen Unternehmen mit rund 130 Mitarbeitern getüftelt und ausprobiert, bis er alle Probleme mit dem ungewöhnlichen Material gelöst hatte: "Von der Botanik her ist es ein Gras, kein Holz und hat deswegen eben sehr abweichende Eigenschaften." Abgenutzte Sägeblätter, die Feuchtigkeit des Materials, besondere Anforderungen an Holzleim – alles Probleme, an denen Fachleute aus Südostasien in ihren Entwicklungsversuchen bisher gescheitert sind.

Verwendung im Möbelbau oder als Baustoff

Möhringer konnte alle Widrigkeiten aus dem Weg räumen. "Grundsätzlich haben wir den Sägeprozess daraufhin angepasst, damit das Material geschnitten werden kann. Wir haben mit unserem Entwicklungspartner, der Firma Leitz aus Oberkochen, auch richtige Werkzeuge entwickelt, die die nötige Standfestigkeit mitbringen, dass gute Oberflächen entstehen", so Möhringer. Mit der neuen Maschine werden fertige Möbelplatten hergestellt. Die können dann im Möbelbau oder sogar als Baustoffe in Holzhäusern verwendet werden.

Erfolgreiche Vermarktung der Idee

Präsentiert hat Möhringer seine Entwicklung auf internationalen Messen - und tatsächlich hat ein Plantagenbesitzer aus Malaysia angebissen. Der hat rund 15 Millionen Euro in die Maschine aus Unterfranken investiert und kann in seinem Betrieb wichtige Ergebnisse für die Serienproduktion liefern, die ab März bei Möhringer anlaufen soll. "Wir haben einen sehr guten Kunden als ersten Pionier gewinnen können, mit dem wir jetzt gerade die Anlage aufbauen und in Kürze in Betrieb gehen. Ich denke, wenn dann die ersten Platten-Materialien auf dem Markt erscheinen werden, dann werden wir mit weiteren Interessenten reden", so Möhringer.