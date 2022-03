Idee aus Nürnberg: Gratis Nussecken für den guten Zweck

Kai Küfner hat in seiner Backstube im Herzen des Nürnberger Stadtteils Großgründlach alle Hände voll zu tun. Er und seine insgesamt acht Mitarbeitenden kreieren unter anderem leckere Nussecken in verschiedenen Variationen. Die verkauft er auch an zahlreiche Cafés, Unverpackt-Läden oder Imbiss-Geschäfte in der ganzen Region – doch manche der Läden haben seit der Pandemie zu kämpfen: "Die haben Umsatzeinbußen von zum Teil 50 Prozent oder mehr. Bei manchen bricht das Mittagsgeschäft weg, weil die Leute im Homeoffice sind. Bei anderen kommt die Kundschaft einfach nicht mehr", erzählt der Bäckermeister. Deshalb hat er sich eine besondere Aktion ausgedacht.

Gratis Nussecken fürs Einkaufen

Mit der Aktion "Meister Küfners Nusseckenjagd" will er dafür sorgen, dass wieder mehr Menschen in die Geschäfte gehen, die er beliefert. Dazu hat er eine Art Stempelkarte entworfen auf der 28 Geschäfte aufgelistet sind. Wer in mindestens 15 dieser Geschäfte einkauft und sich dort einen Stempel holt, bekommt 15 Nussecken von Kai Küfner gratis dazu. Wer in allen 28 Geschäften einkauft, bekommt sogar 35 Nussecken.

Kunden bleiben weg

Seit März läuft die Aktion nun schon, die Stempelkarte gibt es entweder bei den Geschäften vor Ort oder auf der Website der Nusseckenmanufaktur. Auch der Gemüsehof der Familie Flachenecker macht bei der Aktion mit. Hier gibt es neben regionalem Gemüse auch Obst, Wurst, Fleisch oder Nudeln. Billy Flachenecker erzählt, dass der Hofladen im Stadtteil Wetzendorf während der Pandemie richtig gut lief. Doch seit wieder mehr Menschen in die Büros gehen, kommen immer weniger vorbei – und das werde zunehmend zum Problem. Deshalb hofft sie und ihr Mann, dass durch die Aktion wieder mehr Kunden angelockt werden. Bisher sei das leider noch nicht der Fall, erzählt Billy Flachenecker.

Anders sieht das bei Ayhan Akbal aus. Er ist Inhaber des Imbiss "Vegöner" im Stadtteil Johannis. Hier hätten schon einige Kunden ihren Stempel abgeholt, erzählt er: "Die ersten kamen schon und unsere Kundschaft ist auch eine sehr positive Kundschaft". Während der Pandemie hat auch Ayhan Akbal mit Verlusten zu kämpfen. Jetzt, wo die Temperaturen wieder besser werden, kämen aber wieder mehr Kunden.

Lage bei Einzelhändlern dramatisch

Auch wenn Kai Küfner gut im Geschäft ist, sorgt er sich um manche seiner Kollegen in der Region: "Für viele Läden steht es Spitz auf Knopf. Einige Läden haben gesagt, die nächsten vier bis acht Wochen sind entscheidend". Auch aus diesem Grund hofft er, dass bei seiner Nussecken-Aktion bald noch mehr Menschen mitmachen. Bis Ende April läuft sie noch. Bis dahin will er möglichst viele Gratis-Nussecken an die Menschen verteilen und so dabei helfen, die Geschäfte am Leben zu erhalten.