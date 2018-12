21.12.2018, 13:19 Uhr

Icking: Investor dreht Geldhahn bei Geothermie-Probebohrung zu

Während bei der Geothermieanlage in Holzkirchen der Probebetrieb in die heiße Phase geht, klappt es in anderen Teilen Oberbayerns mit der Erdwärme längst nicht so gut. So ist bei der Probebohrung in Icking der Investor abgesprungen.