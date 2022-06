Ich sag Nein! Wie Kinder richtig Grenzen setzen

Fünf Tipps für Notlagen

Im Rollenspiel übt die ausgebildete Familientherapeutin mit den Kindern, selbstbewusst zu sein. Mal geht es ums fast alltägliche Auslachen und Ärgern in der Schule, mal um Missbrauch. Egal, in welcher Notlage sich die Kinder befinden: Fünf Tipps – abgezählt an den Fingern einer Hand – sollen ihnen helfen, sich daraus zu befreien:

Ich kann:

„Nein“ sagen

weglaufen

Hilfe holen

laut schreien

und wenn nichts anderes mehr hilft, darf ich mich auch wehren

Steigende Zahl sexualisierter Gewalt

Im Jahr 2021 wurden deutschlandweit insgesamt mehr als 17.700 Minderjährige Opfer von sexualisierter Gewalt, das zeigt die Polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes. Das bedeutet: Im Durchschnitt wurden jeden Tag 49 Kinder zum Opfer. Analog zum bundesweiten Trend verzeichnet auch das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West einen Anstieg bei der Zahl der betroffenen Minderjährigen. Insgesamt 252 Kinder wurden im Jahr 2021 Opfer von sexuellem Missbrauch oder einer Vergewaltigung, 2019 lag die Zahl noch bei 182 Fällen. Zudem sei die Verbreitung von kinderpornographischen Inhalten nach Aussage eines Polizeisprechers "regelrecht explodiert“.

Schuld sind nicht die Opfer

Mit ihren Kursen will Antje Weinreich die Kinder stärken und ihnen gleichzeitig die Scham nehmen: "Uns ist wichtig, dass die Kinder wissen, wenn mir irgendwie sowas passiert, dann bin nicht ich dafür verantwortlich oder schuld, dann hab nicht ich was falsch gemacht! Sondern: Schuld ist der, der es tut! Der meine Grenzen nicht beachtet“.

Hilfe holen ist kein Zeichen von Schwäche

Hat ein Kind in seinem Umfeld niemanden, dem es sich anvertrauen kann, könne es sich an die „Nummer gegen Kummer“ wenden: Unter der Rufnummer 116 111 können Kinder beim Kinder- und Jugendtelefon montags bis samstags immer zwischen 14 und 20 Uhr kostenlos und anonym über ihre Sorgen sprechen. Denn Hilfe zu holen, so Antje Weinreich zu den Kindern, sei kein Zeichen von Schwäche.

Noch immer wird weggeschaut

Eltern und Lehrer fordert sie auf, genau hinzuschauen, aufmerksam zu sein. Noch immer, so Weinreich, neigten viele dazu, wegzuschauen, nach dem Motto: "Das ist so schlimm, das will ich nicht – und dann darf es das auch nicht geben.“ Denn Zahl der polizeilich registrierten Taten erfasse nur einen kleinen Teil der Betroffenen. Die Dunkelziffer an Kindern, die Opfer von sexualisierter Gewalt werden, liege deutlich höher.