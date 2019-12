Ich check's nicht! Warum gibt es keinen Respekt für die Pflege?

Warum stehen Pflegekräfte schlecht da?

Wie können die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessert werden? Was kann die Politik tun, um das Problem zu lösen? Mit diesen Fragen konfrontiert Julia Niedermeier Gesundheitsministerin Melanie Huml, spricht mit der Pflegeforscherin Christa Mohr und befragt Menschen in der Fußgängerzone. Warum deutsche Pflegekräfte im europaweiten Vergleich so schlecht dastehen, klärt sie in der Folge von "Ich check's nicht!"

