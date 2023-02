ICE-Werk Nürnberg: Weichenstellung für das MUNA-Gelände Feucht

Jubel bei der Bürgerinitiative Harrlach als am Mittag das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens bekannt wird. Die Fläche in dem kleinen Gemeindeteil der Stadt Roth an der ICE-Strecke Nürnberg – München ist raus aus dem Rennen um den Standort für das geplante ICE-Werk im Großraum Nürnberg. Sie ist nicht raumverträglich, hier wird die Bahn nicht mehr weiterplanen. Das gilt auch für das Waldgebiet südlich der MUNA zwischen Wendelstein und Feucht.

Noch keine Entscheidung über den Bau

Mit Spannung warten die Vertreter der Bahn und der Bürgerinitiativen am Dienstagmittag auf die "landesplanerische Beurteilung" der Regierung von Mittelfranken. Das Ergebnis: Für den Bau des geplanten ICE-Werks ist nur der Standort auf dem ehemaligen MUNA-Gelände bei Feucht raumverträglich. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs befand sich hier die Heeresmunitionsanstalt, kurz MUNA. Das ist eine Weichenstellung, auch wenn damit noch nicht entschieden ist, "ob das ICE-Instandhaltungswerk gebaut wird", wie die Regierung in ihrer Mitteilung schreibt.

Alte Munition belastet den Boden der MUNA

Für den Standort auf der ehemaligen MUNA spricht, dass das Gelände direkt neben dem Gewerbepark Nürnberg-Feucht-Wendelstein liegt. Das ICE-Werk würde nach Ansicht der Regierung von Mittelfranken die Landschaft also weniger zerstören als an den anderen Standorten. Außerdem ist es seit Jahrzehnten eingezäunt und kann weder als Erholungsgebiet noch forstwirtschaftlich genutzt werden.

Viele Auflagen müssen erfüllt werden

Allerdings gibt es umfangreiche Auflagen, die die Bahn erfüllen muss. Es geht dabei um den Lärmschutz und den Schutz des Grundwassers. Vor allem aber muss das MUNA-Gelände fachgerecht saniert werden. Denn es ist mit alter Munition belastet, die dort seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Boden liegt.

Viele Einwendungen, umfangreiche Prüfung

Im Raumordnungsverfahren hat die Regierung von Mittelfranken die Planungen der Bahn auf ihre Raumverträglichkeit geprüft. Dabei ging es darum, wie sich das Werk auf die zukünftige Entwicklung des Raums auswirkt. Also, welche Auswirkungen das Projekt beispielsweise auf das Wohnumfeld, auf Natur und Landschaft, auf Erholung, Land- und Forstwirtschaft sowie die Wasserwirtschaft und den Verkehr hat. An diesem Verfahren hat die Regierung auch die sogenannten Träger Öffentlicher Belange – also Verbände, Kommunen, Behörden – sowie betroffene Bürger beteiligt. Rund 22.000 Einwendungen sind nach Angaben der Bürgerinitiativen gegen das Werk eingegangen.