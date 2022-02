ICE-Werk Nürnberg: Bund Naturschutz pocht auf Standort am Hafen

Egal welchen Standort die Bahn für ihr im Raum Nürnberg geplantes ICE-Instandhaltungswerk präsentiert hat – die Reaktionen waren immer dieselben: heftiger Widerstand aus der Bevölkerung. Warum also das Werk nicht einfach in ein bestehendes Industriegebiet bauen, an den Nürnberger Hafen? So schnell der Bund Naturschutz diese Idee ins Spiel gebracht hat, so schnell wurde sie Anfang Februar wieder verworfen: am Hafen gebe es nicht genug Platz. Dem widerspricht der Bund Naturschutz jetzt – und fordert den Vorschlag noch einmal zu prüfen.

Doch genug Platz am Nürnberger Hafen?

Egal wo letztendlich gebaut wird: das ICE-Instandhaltungswerk benötigt laut Deutscher Bahn eine Fläche von 35 bis 45 Hektar. Am Nürnberger Hafen gebe es nicht so viele Freiflächen, hieß es Anfang Februar. Auch dann nicht, wenn ein Stichbecken des Hafens aufgeschüttet würde. Die Idee wurde verworfen.

Der Bund Naturschutz präsentierte am Montag jedoch die Idee, ansässige Firmen zu verlagern. Man habe die entsprechenden Flurnummern und Unternehmen bereits ausfindig gemacht, hieß es auf einer Pressekonferenz. Wenn "vier bis fünf" Firmen vom Hafen wegverlagert würden, sei in der Folge genug Platz für das ICE-Werk, so Klaus-Peter Murawski, der 1. Vorsitzende der BN-Kreisgruppe Nürnberg-Stadt. Mit "etwas gutem Willen" und politischer Unterstützung sei die für das ICE-Werk benötigte Fläche so freizubekommen.

Bauen im Industriegebiet statt Bannwald-Rodung

Dass der Bund Naturschutz sich mit Nachdruck für ein ICE-Werk am Nürnberger Hafen einsetzt, hat einen Grund. Hier gebe es bereits ein ausgewiesenes Industriegebiet mit versiegelten Flächen. Bei den drei anderen verbliebenen möglichen Standorten müsste dagegen wertvoller Bannwald gerodet werden. Egal ob auf dem Gelände der ehemaligen Munitionsanlage MUNA in Feucht, dem Areal südlich der MUNA oder dem Gelände in Allersberg/Pyrbaum.

Hafen widerspricht Bund Naturschutz

Ein paar wenige Unternehmen vom Hafen wegverlagern – und dafür wertvollen Bannwald schützen. Ganz so einfach ist es laut dem Nürnberger Hafen nicht. Um die entsprechenden Flächen zu bekommen, müsste man nicht vier bis fünf Firmen verlagern, so Bayernhafen-Geschäftsführer Joachim Zimmermann. Vielmehr es seien "dutzende Unternehmen" davon betroffen. Bereits Anfang Februar hatte der Nürnberger Hafen bereits darauf verwiesen, dass der Bau des ICE-Werks hier dazu führen würde, dass Verkehr vom Schiff und der Bahn auf die Straße zurückverlagert würden.

Bund Naturschutz pocht auf genaue Prüfung

Der Bund Naturschutz pocht in jedem Fall darauf, dass der Hafen als möglicher Standort für das ICE-Werk genau geprüft wird. Der Landesvorsitzende Richard Mergner appellierte an die Regierung von Mittelfranken, den Nürnberger Hafen in das Raumordnungsverfahren aufzunehmen.

Zugleich stellte der Bund Naturschutz die Frage in den Raum, ob ein solcher Schritt überhaupt nötig sei. Schließlich sei der Nürnberger Hafen bereits ein ausgewiesenes Industriegebiet. Wenn es deshalb für diesen Standort gar kein Raumordnungsverfahren brauche, könnte die Bahn viel Zeit sparen, indem sie sich für den Bau des ICE-Werks am Hafen entscheidet, so Mergner. Die Chancen, dass das ICE-Werk tatsächlich am Hafen gebaut wird, beurteilte der Bund Naturschutz als gut. Der Zug sei in der Standort-Frage "noch lange nicht abgefahren".