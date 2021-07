ICE-Werk Nürnberg: Bahn plant überall flächensparende Variante

Kaum ein Großprojekt in Mittelfranken ist so umstritten wie der geplante Neubau eines ICE-Werks im Großraum Nürnberg. Seit Monaten protestieren Anwohner und Bürgerinitiativen lautstark dagegen. Die Bahn hat neun mögliche Standorte in und um Nürnberg ins Visier genommen. In den vergangenen Wochen hat das Unternehmen seine Pläne in virtuellen Bürgerdialogen im Internet vorgestellt. Die Bahn hat sich zu den Dialogen bisher öffentlich zurückgehalten. In einem exklusiven Gespräch mit BR24 nimmt der Projektleiter Carsten Burmeister nun erstmals Stellung.

Weniger Flächenfraß an allen Standorten

Es habe ihn überrascht, dass der Widerstand im Großraum so schnell hochkochte, sagt der Projektleiter. Vor allem der Lärm, der vom künftigen ICE-Werk ausgehen wird und der viele Wald, der für den Bau abgeholzt werden muss, bringt die Menschen auf die Barrikaden – und zwar an allen Standorten. Die Bahn hat reagiert und plant deshalb nun überall eine flächensparende Varianten mit einer Länge von 3,2 Kilometern. "Es ist ein großer Vorteil für einen Standort, wenn er kürzer wird. Das ist mittlerweile an allen neuen potenziellen Standorten die verfolgte Lösung." Das heißt, dass rund 32 Hektar Fläche benötigt werden. Das sind etwa zwanzig Prozent weniger als bei den ursprünglichen Planungen.

Lärm-Diskussion lief nicht immer sachlich

In dem Werk sollen bis zu 25 ICE-Züge rund um die Uhr gewartet werden. Dabei kann es laut werden. Anwohner von Werken in anderen Bundesländern berichten von lauten Tests der Hupen, die nach jedem Werkstattaufenthalt ausprobiert werden müssen. Darüber wurde in den Dialog-Veranstaltungen heftig und nach Burmeisters Wahrnehmung nicht immer sachlich diskutiert. So seien Lärmgutachten diskutiert worden, die noch gar nicht fertig gewesen wären. "Wir müssen aufpassen, dass die Diskussion eben auch bei der Wahrheit und bei den inhaltlich korrekten Angaben bleibt."

Noch gibt es kein Standort-Ranking

Burmeister ist überzeugt, dass sich das Thema Lärm technisch lösen lassen wird. An allen neun Standorten werden derzeit weitere Gutachten erstellt, zum Lärm – aber auch zu möglichen Erschütterungen und zur Auswirkung auf die Tier- und Pflanzenwelt. Nach den Dialogveranstaltungen hat die Bahn noch keine Favoriten-Liste für die Standorte, sagt er. "Mit Blick auf die Untersuchungen, die vorher schon liefen, die jetzt laufen und die noch bis in den Oktober laufen werden, gibt es weiterhin kein Ranking, denn da sind eben genau die Ergebnisse dieser Untersuchung ganz, ganz entscheidend, bevor wir einzelne Standortaussagen treffen können."

Weitere Standorte könnten dazukommen

Mit wie vielen Standorten die Bahn ins Raumordnungsverfahren gehen wird, ist noch völlig offen. Das kann einer sein oder alle neun. Burmeister will auch nicht ausschließen, dass noch ein weiterer dazu kommt: "Wir suchen den am besten geeigneten Standort in der Nähe zum Nürnberger Hauptbahnhof. Und wenn da jemand einen Standort kennt, den wir noch nicht sehen, kann sogar dieser theoretisch noch ins Raumordnungsverfahren eingebracht werden."

Bahn hält am Großraum Nürnberg fest

Trotz aller Widerstände wird die Bahn an einem Standort für das ICE-Werk im Großraum Nürnberg festhalten. Ein Abwandern in eine andere Region kommt nicht in Frage. Nürnberg sei einer der wichtigsten Bahnknotenpunkte in Deutschland. "Wir haben hier viele Züge, die wir heute schon nicht in Stand halten können. Das werden mehr durch den Deutschlandtakt und das Wachstum der Flotte. Für uns von daher ein wichtiger Bahnhof, um hier ein Werk zu errichten und um auch die Mobilitätswende zu realisieren."

Baugenehmigung nicht vor dem Jahr 2025

Im Herbst wird die Bahn dann an allen Standorten nochmals Dialogrunden veranstalten. Wenn möglich sollen diese nicht digital, sondern vor Ort stattfinden. Dabei sollen dann die weitere Gutachten vorgestellt werden. Dann startet das Raumordnungsverfahren, bei dem die Regierung von Mittelfranken prüft, welcher Standort am besten geeignet ist. Burmeister rechnet damit, dass es bis zum Jahr 2025 oder 2026 dauern wird, bis die Baugenehmigung vorliegt. "Das heißt, wir werden jetzt noch fünf Jahre intensiv planen, über das Werk sprechen, über die jeweiligen Betroffenheiten. Damit es eben genau zu diesem Baurecht kommt. Das Bauen wird dann den kürzeren Teil der Projektzeit ausmachen."

Vorher muss die Bahn aber zeigen, dass sie die Probleme der Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt und nach konstruktiven Lösungen sucht. Nur dann wird das ICE-Werk in der Region auch akzeptiert werden.