ICE-Werk Nürnberg: Bahn lässt Lieblingsstandort fallen

Wo soll das neue ICE-Werk im Raum Nürnberg entstehen? Ab sofort ist die Deutsche Bahn einen Schritt weiter. Sie hat bekannt gegeben, dass nun sechs der bisher neun für ein neues ICE-Werk im Raum Nürnberg angedachten Standorte wegfallen. Die Bahn verfolgt nun nach Angaben des bayerischen Bahn-Chefs Klaus-Dieter Josel nur noch die drei Standorte Allersberg/Pyrbaum im Landkreis Roth und zwei Standorte in Feucht (Lkr. Nürnberger Land).

Weitere Standort-Untersuchungen bis zum Jahresende

Diese Standorte sollen bis zum Jahresende weiter untersucht werden, erklärte die Bahn bei einer Pressekonferenz. Parallel solle die Bürgerbeteiligung "intensiviert und vertieft werden", so DB-Projektleiter Carsten Burmeister. Erst danach solle das Raumordnungsverfahren für das ICE-Werk beginnen, das nach den Plänen der Bahn 2028 in Betrieb gehen soll.

Gegen die nun wegfallenden Standorte hätten vor allem betriebliche Gründe gesprochen, erklärte Burmeister. Die Standorte Müncherlbach, Raitersaich und Heilsbronn im Westen Nürnbergs seien nicht schnell genug vom Nürnberger Hauptbahnhof aus erreichbar. Zu den Standorten Ezelsdorf und Mimberg im östlichen Nürnberger Land komme man mit den ICEs wegen überlasteter Strecken nicht zuverlässig genug. Der ursprünglich favorisierte Standort Nürnberg-Altenfurt/Fischbach lasse sich baulich nicht realisieren. Gegen diesen Standort hatten sich allerdings zuvor schon Ministerpräsident Söder und Nürnbergs OB König (beide CSU) ausgesprochen.

ICE-Werk sei für Ausweitung des Fernverkehrs nötig

Die DB will in dem neuen Werk bis zu 25 ICE-Züge gleichzeitig reparieren, warten und reinigen, um sie schneller als bisher wieder einsetzen zu können. Dies sei für die Ausweitung des Fernverkehrs in Deutschland notwendig, sagte Josel.

"Das neue ICE-Werk Nürnberg ist immens wichtig für die klimafreundliche Mobilität von morgen in Bayern und dem ganzen Land." Klaus-Dieter Josel, Bahn-Chef Bayern

Erleichterung bei Bürgerverein Nürnberg Süd-Ost

Unterdessen ist die Erleichterung nach der Nachricht, dass der Standort Fischbach/Altenfurt im Südosten von Nürnberg nicht mehr weiterverfolgt wird, beim Bürgerverein Nürnberg-Süd-Ost groß.

"Wir sind froh über diese gute Nachricht, der bisherige Kampf hat sich gelohnt." Werner Miegel, der Vorsitzende des Bürgervereins auf BR–Anfrage

Gerade dieser Standort war äußerst umstritten, weil er in einer Waldschneise zwischen den beiden Stadtteilen liegt. Dagegen hatten die Bürger der beiden Stadtteile seit Bekanntgabe des Standortes durch die Deutsche Bahn im Herbst vergangenen Jahres immer wieder protestiert. Auch die CSU hatte sich gegen diesen Standort ausgesprochen.