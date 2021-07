ICE-Werk Nürnberg: Alle Signale stehen weiter auf Rot

Lautstarke Proteste wirken

Mit diesen Argumenten machen Anwohner und Umweltschützer an allen Standorten mobil. Zum Beispiel in den Nürnberger Stadtteilen Fischbach und Altenfurt. Als die Bahn ihre Pläne für ein ICE-Werk im Großraum vorstellte, war Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) erfreut über die Großinvestition. "Wir schaffen Arbeitsplätze, wir schaffen Innovation. Das passt zu Nürnberg, und das tut auch der Region richtig gut", sagte er damals bei der Vorstellung des Projekts. Inzwischen liegen Details zu den Planungen vor, und in den Stadtteilen hat sich lautstarker Widerstand formiert.

Bauchgefühl spricht gegen den Standort

OB König hört deshalb auf sein Bauchgefühl, wie er immer wieder betont. "Der Standort ist zu nahe an der Wohnbevölkerung. Deshalb wird es von der Stadt keine Unterstützung geben", sagt er am Rand einer Demonstration. Und kann sich auf prominente Rückendeckung aus der CSU verlassen. "Ich bin dankbar, dass der Freistaat, auch der Ministerpräsident in Person, ganz klar gesagt hat, wir verkaufen keinen Wald, bei uns steht der Mensch an erster Stelle." Eine klare Position.

Favoriten stehen im November fest

Die Bahn wird sie zur Kenntnis nehmen. Einen offiziellen Kommentar dazu gibt es nicht, wie überhaupt zum gesamten Ablauf der Bürger-Dialoge. Das Verfahren geht wie vorgesehen weiter. Die Bahn wird die Detail-Planungen für die einzelnen Standort-Alternativen fortführen. Zwischen August und Oktober wird es eine zweite Dialog-Runde geben. Ob bis dahin noch alle neun bisherigen Standorte dabei sein werden, ist völlig offen. Im November werden dann die Favoriten feststehen, mit denen die Bahn ins Raumordnungsverfahren bei der Regierung von Mittelfranken geht.