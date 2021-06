ICE-Werk Heilsbronn? Gegner bekommen Unterstützung von der SPD

Die Deutsche Bahn hat noch neun mögliche Standorte für ihr neues ICE-Instandhaltungswerk in der näheren Auswahl. Sie alle befinden sich im Großraum Nürnberg, wie auch der Standort Altenfurt-Fischbach, wo sich der Widerstand schon seit längerem formiert und mobilisiert hat. Die Gegner dort haben bereits prominente Unterstützung in Person des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder erhalten.

Auch der Bau eines neuen ICE-Werks in der Region Heilsbronn (Lkr. Ansbach) ist umstritten. Bürgermeister und Stadtrat sind dagegen, auch viele Bürgerinnen und Bürger. Nun haben sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Träger sowie der SPD-Landtagsabgeordnete Horst Arnold bei einem Ortstermin in Ketteldorf gegen die dortigen Planungen der Deutschen Bahn ausgesprochen.

SPD: Planungen sind "absoluter Struktur-Crash"

Wie die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Heilsbronn, Petra Hinkl, dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage mitteilt, seien die Planungen für Carsten Träger nicht nachvollziehbar. Sie würden die Landschaft zerschneiden und seien viel zu nah an der Wohnbebauung von Heilsbronn und Ketteldorf. Seiner Meinung nach müsse es bessere Alternativen geben.

Auch Horst Arnold hält die Planungen "für einen absoluten Struktur-Crash". Sie seien keinesfalls vereinbar mit den ökologischen Ankündigungen und Vorhaben der Staatsregierung, heißt es nach Angaben von Hinkl. Nach Meinung des Landtagsabgeordneten Arnold seien die Planungen an dieser Stelle abzulehnen.

"Wenn das Werk kommt, ist Schluss mit meiner Landwirtschaft!"

Die Landwirte in der Region haben sich bereits deutlich gegen ein ICE-Werk auf ihren Flächen positioniert. Ihnen drohten große Flächenverluste, wenn die Deutsche Bahn die riesigen Hallen für Reinigung und Wartung von 400 Meter langen ICE-Zügen auf die Äcker zwischen Rohr und Heilsbronn bauen würde. "Dann ist Schluss mit meiner Landwirtschaft, wenn das ICE-Werk kommt", sagte Landwirt Günther Sitzmann aus Müncherlbach. Er und weitere Landwirte haben sich gegen ein mögliches Werk organisiert. Auch der Bayerische Bauernverband warnte seine Mitglieder vor einem übereilten Verkauf ihrer Felder.

Neben Sitzmann fürchten noch andere Bauernfamilien um ihre Höfe, Ställe und Flächen. Sie werden von den Bürgerinitiativen in Rohr, Heilsbronn, Raitersaich und Buchschwabach unterstützt. "Wir werden euch im Kampf unterstützen. Und wenn es auch zu Klagen kommt, wir werden euch helfen und auch finanziell unterstützen", sagt der Pressesprecher der Rohrer Initiative, Ralf Straußberger. Er befürchtet, dass das Werk auf dem Land mehr Fläche braucht als in der Stadt.

SPD befürchtet Einbußen für alle Anwohner

Bei der SPD zeigten sich die Mitglieder der Kreistagsfraktionen ebenfalls beeindruckt über die Ausmaße des geplanten ICE-Werks, so die Ortsvereinsvorsitzende Petra Hinkl. Nicht nur die direkt betroffenen, sondern alle Bewohner von Ketteldorf müssten enorme Einbußen ihrer Lebensqualität hinnehmen, sollte die Deutsche Bahn ihre Planungen umsetzen. In gleichem Maße seien auch die Bürger in Heilsbronn und dem Ortsteil Höfstetten betroffen. Heute Abend (29.6.21) findet ein Bürgerdialog der Deutschen Bahn zu dem möglichen Standort in Heilsbronn statt. Für die Onlineveranstaltung konnten sich Interessierte im Vorfeld anmelden.