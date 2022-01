ICE-Werk: Bund Naturschutz prangert Flächenverbrauch an

Mit einer riesigen Folie wollten Naturschützer in Harrlach bei Roth den Flächenverbrauch in Bayern verdeutlichen. Auf Initiative des Bund Naturschutz legten sie die 250 Quadratmeter große Folie auf einem Bolzplatz bei Harrlach aus, um zu zeigen wie viel Fläche in Bayern alle drei Minuten zugebaut wird. Ein ICE-Werk, wie es möglicherweise bei Harrlach gebaut werden könnte, würde diesen Flächenverbrauch noch zusätzlich anheizen, ist Tom Konopka, Regionalreferent des Bund Naturschutz, überzeugt. Für das Werk der Bahn müssen zwischen 35 und 46 Hektar bebaut werden.

"Der Flächenfraß muss gestoppt werden." Tom Konopka, Regionalreferent des Bund Naturschutz

Flächenverbrauch steigt immer weiter

Im Koalitionsvertrag der bayerischen Staatsregierung sei sogar als Ziel formuliert worden, den Flächenverbrauch auf fünf Hektar pro Tag zu begrenzen, so die Naturschützer. Aber der Flächenfraß sei in den vergangenen Jahren trotzdem gestiegen. 2020 seien pro Tag 11,6 Hektar Fläche versiegelt worden, so Naturschützer Konopka. "Es wird krachend verfehlt, weil im Einzelfall immer wieder Entscheidungen getroffen werden, für neue Infrastruktur auch Äcker, Wiesen oder Wälder zu beanspruchen. So wie am geplanten Standort Roth-Harrlach", sagt Tom Konopka.

"Rund 90 Hektar Fläche werden in kurzer Zeit verbraucht"

Auch die Bürgerinitiative (BI) Harrlach wehrt sich gegen das ICE-Werk. "Wir sind ein gallisches Dorf, das gegen den Flächenfraß kämpft. Wir wollen nicht, dass noch mehr Natur zerstört wird", sagt Verena Masopust, Sprecherin der BI Harrlach. Neben der Fläche für das mögliche ICE-Werk, plane Allersberg Gewerbegebiete mit 19 und zehn Hektar. Außerdem seien für eine Sandgrube 15 Hektar Wald abgeholzt worden, so Masopust. Das seien rund 90 Hektar Fläche, die fehlen würden.

Bürgerinitiative befürchtet sinkenden Grundwasserspiegel

Das betreffende Gebiet sei auch Einzugsgebiet für das nahegelegene Trinkwasserschutzgebiet bei Harrlach. Daraus bezieht die Stadt Fürth 40 Prozent ihres Trinkwassers. Die Befürchtung der Naturschützer: Sollte mehr Fläche versiegelt werden, würde sich nicht mehr genug Grundwasser nachbilden. "Schon jetzt sei der Grundwasserspiegel gesunken", berichten sie. Deshalb will sich die Bürgerinitiative weiter gegen das geplante ICE-Werk wehren.

Konopka: Bahn soll Alternativfläche nehmen

"Wir wissen, es gibt in Nürnberg eine Fläche, auf die das ICE-Werk passt. Die Bahn soll das annehmen", fordert Tom Konopka vom Bund Naturschutz. Die Bahn will ihr Streckennetz weiter ausbauen, um die Verkehrswende voranzubringen. Die Zahl der ICE-Züge soll deutlich steigen. Um diese regelmäßig warten zu können, müssen neue Instandhaltungswerke entstehen. In dem geplanten Werk sollen im 24-Stunden-Betrieb ICEs gewartet und gereinigt werden. Geht es nach dem Willen der Bahn, ist das Werk bis 2028 fertig. Rund 450 Arbeitsplätze stellen die Verantwortlichen in Aussicht.