ICE-Werk bei Nürnberg: Standort Altenfurt laut Studie ungeeignet

Die Standortsuche für das geplante ICE-Instandhaltungswerk im Raum Nürnberg als umstritten zu bezeichnen, ist milde ausgedrückt. Seit der Bekanntgabe der Bahn, das Werk im Großraum ansiedeln zu wollen, hatte sich an allen vorgeschlagenen Standorten heftiger Widerstand in der Bevölkerung und auch von Seiten lokaler und regionaler Politikerinnen und Politiker geregt – so auch im Nürnberger Stadtteil Altenfurt. Hier gab es auch wegen des Ausschlusses aus dem Standortauswahlverfahren Kritik.

Nürnberg-Altenfurt ist als Standort für das geplante ICE-Werk aber aufgrund von Fakten – und nicht aus politischen Abwägungen – aus dem Auswahlprozess ausgeschieden. Zu diesem Schluss kommt die Technische Universität München (TUM) in einer Studie, die die bauliche und betriebliche Machbarkeit des Standortes untersuchte, teilt die Deutsche Bahn (DB) mit.

Spekulationen: Ausschluss wegen politischer Einflussnahme?

Der Standort war im September 2021 "aufgrund tiefergehender Analysen" der DB aus dem Auswahlverfahren ausgeschieden. Das war in der Region umstritten. Teilweise sei spekuliert worden, dass der Ausschluss nicht faktenbasiert erfolgte, sondern politische Erwägungen und sogar politische Einflussnahme die Entscheidung beeinflusste, so die Bahn.

Im Frühjahr 2022 war an einem Runden Tisch eine unabhängige Überprüfung dazu veranlasst worden, diese hat die TU München nun abgeschlossen. Die Machbarkeitsstudie ergab: "Innerhalb des betrachteten Untersuchungsraumes ist eine Anbindung des Werkes am Standort Nürnberg-Altenfurt/Fischbach baulich beziehungsweise betrieblich nicht möglich", heißt es in der Bahn-Mitteilung.

Kein ICE-Werk Altenfurt aus betrieblichen Gründen

Prof. Stephan Freudenstein, der die Untersuchung der TUM leitete, nennt dabei betriebliche Gründe: "Die Werksanbindung am Standort Altenfurt/Fischbach könnte selbst bei Verlegung der Bundesstraße nur so erfolgen, dass sie die Streckenkapazität erheblich belasten würde. Mit Blick auf den Betrieb der Strecke und vor dem Hintergrund der angestrebten Verkehrswende wäre das ein absolutes No Go."

Ausschluss war "kausal und plausibel"

Die TUM attestiere, dass die Darstellung der Lage von der DB "kausal und plausibel" sei, so die Bahn. Im Standortauswahlverfahren der Deutschen Bahn für ihr neues ICE-Instandhaltungswerk bleiben damit weiterhin drei Standorte übrig: das Gelände der ehemaligen Munitionsfabrik in Feucht, ein Gelände südlich davon, sowie Allersberg/Pyrbaum/Roth.