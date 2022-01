ICE-Werk: Bahn soll im Rother Kreistag Rede und Antwort stehen

Bannwald müsste für ICE-Werk gerodet werden

Im September vergangenen Jahres hat die Bahn dann verkündet, dass nur noch drei Standorte für das ICE-Werk in Frage kommen: Das Gelände der ehemaligen Munitionsanstalt, kurz Muna, bei Feucht (Lkr. Nürnberger Land), ein südlich an die Muna angrenzendes Gebiet oder eine Fläche im Bereich der Gemeinden Pyrbaum und Allersberg. Alle drei Strecken liegen direkt an der Strecke München-Nürnberg nach Berlin. An allen drei Standorten müsste Bannwald gerodet werden. Das macht der Rother Landrat Eckstein nicht mit. "Ich opfere keine 40 Hektar Bannwald für 450 Arbeitsplätze", so Herbert Eckstein.

Rother Kreistag: Bahn soll andere Standorte prüfen

Deshalb hat der Rother Kreistag Mitte Dezember einstimmig eine Resolution verabschiedet. Darin kritisiert das Gremium vor allem, dass die Bahn die Auswahlkriterien für die möglichen Standorte eines ICE-Werks nicht öffentlich gemacht habe. "Wir fordern den Bahnvorstand auf, alle Kriterien für die Standortuntersuchungen transparent aufzuzeigen", heißt es wörtlich in der Resolution. Weiter stellt der Kreistag drei Forderungen an die Bahn: Sie solle das Verfahren neu starten, die Standortauswahl transparent machen und in erster Linie Bahn- und Brachflächen als möglichen Standort prüfen – auch außerhalb Frankens.

Eckstein will notfalls Raumordnungsverfahren "torpedieren"

Sollte die Bahn trotz allen Widerstands aus Roth die Unterlagen für das Raumordnungsverfahren bei der Regierung von Mittelfranken einreichen, will der Landrat das nicht hinnehmen. "Wir würden das Raumordnungsverfahren torpedieren", so Eckstein. Man habe sich auch schon um einen Rechtsbeistand in der Sache bemüht.

Söder hält Standort Muna-Süd für ungeeignet

Unterdessen verhärtet auch ein Brief des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) die Fronten um die Standortfrage. In dem Schreiben hat Söder vergangene Woche mitgeteilt, dass aus seiner Sicht das Areal Muna-Süd als Standort für das ICE-Werk ungeeignet sei und der Freistaat als Eigentümer des dortigen Waldes einen Verkauf dafür nicht beabsichtige.

ICE-Werk soll 2028 in Betrieb gehen

Die Bahn will ihr Streckennetz weiter ausbauen, um die Verkehrswende voranzubringen. Die Zahl der ICE-Züge soll deutlich steigen. Um diese regelmäßig warten zu können, müssen neue Instandhaltungswerke entstehen. In dem geplanten Werk sollen im 24-Stunden-Betrieb ICEs gewartet und gereinigt werden. Geht es nach dem Willen der Bahn, ist das Werk bis 2028 fertig. Rund 450 Arbeitsplätze stellen die Verantwortlichen in Aussicht.