Das Engagement des Großsponsors Thomas Sabo ende demnach zum 30. April kommenden Jahres. Der auslaufende Vertrag werde nicht verlängert, heißt es auf der Internetseite der Nürnberger Ice Tigers.

Spielbeginn im September gesichert

Damit sei allerdings gewährleistet, dass der Spielbetrieb für die im September beginnende Saison gesichert ist. Man sei bereits in "durchaus erfolgsversprechenden Gesprächen mit potentiellen Sponsoren", heißt es weiter auf der Internetseite. Wie groß die finanzielle Lücke ist, die der scheidende Sponsor hinterlässt, ist nicht bekannt. Es sei jedenfalls voraussehbar gewesen, dass Thomas Sabo sich als Hauptsponsor der "Thomas Sabo Ice Tigers" früher oder später zurückziehe. Über den genauen Zeitpunkt gab es aber bislang aber keine Informationen.

Suche nach neuen Sponsoren

Der Schmuckunternehmer war 2009 bei den Ice Tigers eingestiegen, als der Verein kurz vor dem finanziellen Aus stand. In den folgenden Jahren stieg die Mannschaft mit Sabos finanzieller Unterstützung in den Kreis der potentiellen Titelkandidaten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf. In drei der letzten vier Spielzeiten scheiterte Nürnberg jeweils erst im Halbfinale. Auch gelang es namhafte Spieler nach Nürnberg zu locken. Vor allem Dany Heatley, ein früherer Superstar der nordamerikanischen Profiliga NHL, war für die Ice Tigers ein großer Gewinn.