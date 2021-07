Samstags ohne Umsteigen: Mit dem ICE von Berlin nach Lindau

Ohne umzusteigen können Reisende ab dem 03. Juli jeweils samstags mit einem ICE von Berlin nach Lindau und weiter nach Bregenz fahren. Die Verbindung soll über den Sommer bis zum 11. September bedient werden. Abfahrt am Hauptbahnhof in Berlin ist um 7.11 Uhr, Ankunft in Lindau-Reutin ist um 14.42 Uhr. In die Gegenrichtung fährt ein direkter ICE um 13.20 Uhr in Lindau-Reutin ab. Er soll Berlin Hbf um 21.15 Uhr erreichen.

Berlin-Lindau: Umstiegsfreie Fahrt dauert etwas länger

Die umstiegsfreie Fahrt mit dem direkten ICE von Berlin Hbf nach Lindau-Reutin dauert laut Fahrplan 7 Stunden und 31 Minuten. Wer einen Umstieg in Kauf nimmt, kann in Berlin etwas später abfahren und kommt, wenn die Anschlüsse klappen, dennoch in etwa zur gleichen Zeit in Lindau-Reutin an. Mit Umstieg auf einen Regionalverkehrszug in Augsburg gibt die Bahn die Fahrt ab Berlin um 7.37 Uhr mit 7 Stunden und 7 Minuten an.

Mit Umstieg in Augsburg und Buchloe sind es planmäßig noch einmal zwei Minuten weniger. Außerdem gibt es die Möglichkeit in München in einen Eurocity-Express nach Zürich umzusteigen. Der hält um 14.50 Uhr in Lindau-Reutin. Die Fahrt von Berlin dauert dann 7 Stunden und 13 Minuten.

ICE-Premiere auf zwei Strecken in Schwaben

Wer mit der Bahn bis auf die Lindauer Insel fahren möchte, schafft das mit der neuen Verbindung ab Berlin und Umstieg in Lindau-Reutin in 7 Stunden und 51 Minuten. Später abfahren und früher ankommen kann, wer in Berlin um 7.37 Uhr abfährt und in Augsburg in einen Regionalexpress umsteigt. Dann dauert die Fahrt planmäßig 6 Stunden und 57 Minuten und damit fast eine Stunde weniger.

Mit der Fahrt nach Lindau am Samstagmorgen feiert die Bahn nach eigenen Angaben zwei Premieren. Weil die Strecke Augsburg - Buchloe nicht elektrifiziert ist, muss der Zug über Geltendorf fahren. Erstmals wird damit ein ICE planmäßig auf der Ammerseebahn von Mering nach Geltendorf fahren. Von Geltendorf aus wird es anschließend die erste Fahrt eines elektrischen ICE auf der Allgäubahn nach Lindau sein.