ICE bei Roth ist entfernt, Bahnstrecke eingleisig befahrbar

Die Aufräumarbeiten der Bahn nach dem Sturm, der den Landkreis Roth am Sonntagabend schwer getroffen hatte, gehen gut voran. Wie die Bahn am Dienstagmorgen mitteilte, ist inzwischen der am Sonntag liegengebliebene ICE weggefahren worden. Auf der Verbindung Nürnberg-Treuchtlingen kommt es allerdings weiter zu Verspätungen und Zugausfällen.

Umgestürzte Bäume, beschädigte Oberleitung

Am Sonntagabend waren bei Roth aufgrund des Unwetters zahlreiche Bäume auf die Gleise und zum Teil auch auf die Oberleitung gestürzt. Über Stunden waren 400 Fahrgäste in einem ICE dort fest gesessen. Der ICE ist inzwischen wieder aus der Strecke entfernt. Ein Bahnsprecher hatte am Montag erläutert, dass der Zug an einer schwer zugänglichen Stelle liegengeblieben war und bis zu 30 umgefallene Bäume weggeräumt werden müssen.

Bahnverkehr soll sich bis Dienstagabend normalisieren

Die Aufräumarbeiten an der Strecke selbst dauern noch an. Die Beeinträchtigungen auf der Strecke Roth-Georgensgmünd sollen aber laut Bahn im Lauf des Tages beseitigt werden.