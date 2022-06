ICE-Angreifer von Seubersdorf bleibt in Untersuchungshaft

Der Messerangreifer, der im November vergangenen Jahres in einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg vier Menschen niedergestochen hatte, bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Das hat der Bundesgerichtshof in einem am Montag veröffentlichten Beschluss vom 18. Mai festgestellt. Auch weil die Ermittlungen sehr aufwendig seien, hält der BGH die Untersuchungshaft über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten für gerechtfertigt. Beispielsweise seien bisher mehr als 200 Zeugen vernommen worden.

Es sei zudem wahrscheinlich, dass der Angreifer zu einer längeren Haftstrafe verurteilt werde. Der Generalbundesanwalt werde zeitnah Anklage erheben.

Verbindungen zum IS

Die Ermittler waren zunächst davon ausgegangen, dass der damals 27 Jahre alte Syrer bei der Tat in dem Zug psychisch krank war. Im Zuge der Ermittlungen wurde jedoch klar, dass er der radikal-islamistischen Szene zuzuordnen ist und aus Hass gegen das freiheitliche System des Westens gehandelt hatte. In seinem Umfeld waren Verbindungen zum Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS) gefunden worden.

Nothalt in Seubersdorf

Der Mann hatte im November nach Überzeugung der Ermittler in einem ICE plötzlich scheinbar willkürlich mit einem Klappmesser auf Fahrgäste eingestochen. Der Schnellzug war damals am Bahnhof von Seubersdorf im Landkreis Neumarkt zum Stehen gekommen. Vier Männer wurden bei der Attacke verletzt. Laut Bundesgerichtshof soll er bewusst Menschen mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild als Opfer ausgewählt haben.

Pfleger angegriffen

Nach seiner Festnahme unmittelbar nach der Tat hatte er in einer Isolierzelle randaliert, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Unter anderem habe er einer Pflegekraft mit der Faust ins Gesicht geschlagen, Gitterstäbe aus der Verankerung gerissen und ein Fenster demoliert.