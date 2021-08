IAB: Betriebe blicken optimistischer in die Zukunft

Durch die Corona-Krise sehen sich aktuell nur noch halb so viele Betriebe in ihrer Existenz bedroht wie noch im Mai. Deren Anteil halbierte sich von acht Prozent im Mai auf vier Prozent im Juli, teilte das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mit. Dieser wachsende Optimismus macht sich dem IAB zufolge auch im Einstellungsverhalten der Betriebe bemerkbar: Insgesamt überstiegen die Einstellungen zuletzt in zwölf Prozent der Betriebe die Entlassungen. Grundlage der Zahlen ist eine im Juli durchgeführte repräsentativen Betriebsbefragung der Nürnberger Arbeitsmarkt- und Berufsforscher.

Betriebe wieder optimistischer

Dabei gab knapp ein Drittel der Betriebe an, nicht von der Corona-Krise betroffen zu sein. Weitere zehn Prozent schätzten sich als überwiegend positiv betroffen ein. Das seien deutlich mehr Betriebe als in den vergangenen Monaten, so IAB-Direktor Bernd Fitzenberger. Insbesondere im Gastgewerbe habe sich die Anzahl der Betriebe, die von Existenzängsten berichteten, verringert – nämlich seit Mai um 30 Prozentpunkte auf nun sieben Prozent. Das IAB erklärt diesen wachsenden Optimismus mit den Öffnungen. So hätten in der Branche im Juli nur noch 14 Prozent der Betriebe angegeben, vollständig oder teilweise geschlossen zu sein. Im Mai waren es noch 85 Prozent. Diese Entwicklung zeigt sich laut IAB auch im Einstellungsverhalten der Gastronomiebetriebe: 19 Prozent stellten mehr Personal ein als zu entlassen.

Existenzsorgen plagen vor allem kleine Betriebe

Im Verarbeitenden Gewerbe sahen sich zuletzt drei Prozent der Betriebe akut in ihrer Existenz bedroht und damit sechs Prozentpunkte weniger als zwei Monate zuvor. Wie das IAB weiter berichtete, waren Existenzsorgen vor allem unter den kleinen Betrieben verbreitet. "Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Liquiditätsreserven von Betrieben nach Betriebsgröße sehr unterschiedlich sind", so IAB-Vizedirektor Ulrich Walwei. Gut 70 Prozent der Betriebe mit mehr als 250 Beschäftigten gaben demnach an, über ausreichende finanzielle Reserven zu verfügen. Bei den Betrieben mit einem bis neun Beschäftigen waren es nur knapp 40 Prozent.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung befragt für die IAB-Studie "Betriebe in der Covid-19-Krise" nach eigenen Angaben seit August 2020 in regelmäßigen Abständen etwa 1.500 bis 2.000 Betriebe der Privatwirtschaft, wie sich die Pandemie auf verschiedene Bereiche ihrer Geschäftstätigkeit auswirkt. Die Befragungsstichprobe sei repräsentativ für die privatwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland.