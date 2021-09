IAA: Umweltverbände kritisieren Stadt München scharf

18 Umweltverbände haben in einem offenen Brief an die Stadt München scharfe Kritik an der Ausrichtung der IAA geübt. Die Stadt habe dafür gesorgt, dass das Auto - entgegen den Planungen - im Vordergrund stehe und die alternativen Mobilitätskonzepte kaum mehr sichtbar seien. Damit habe die Stadt die IAA beim Greenwashing ihrer Messe unterstützt, schreiben die Unterzeichner, zu denen der Bund Naturschutz in Bayern, der ADFC, das Münchner Umweltinstitut oder der Verkehrsclub Deutschland gehören.

So würden durch eine autofrei geplante Straße nun doch Autos fahren und die anvisierten Ausstellungsflächen von ökologischen Verkehrskonzepten seien an allen Ecken und Enden drastisch zusammengekürzt worden, so die Kritik.

Umweltverbände: Greenwashing der IAA durch die Stadt

Die alternativen Projekte rund um den Mobilitätskongress seien von der Stadt "alle bis zur Unkenntlichkeit herabgeregelt" worden, beklagen die Verbände. Beispielsweise sei ein für zwei Monate geplanter Infocontainer des BUND zur Verkehrswende auf zwei Wochen verkürzt worden, sodass der BUND ihn aus Kosten- und Nachhaltigkeitsgründen abgesagt habe.

Auto auf Säule: "Missbrauch des öffentlichen Raums"

Außerdem habe die Stadt das Demonstrationsrecht und die freie Bewegung der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt während der IAA stark beschnitten. So dürfe die Fahrradsternfahrt des ADFC ganze Streckenabschnitte nicht befahren oder der Königsplatz sei für Passanten nicht passierbar. Stattdessen dürfe am Königsplatz vor der Glyptothek ein Auto auf einer Säule stehen. Das sei Missbrauch des öffentlichen Raums, so die Autoren des öffentlichen Briefes.

Noch keine Antwort von der Stadt

Das Büro des Oberbürgermeistes kündigte an, auf die Vorwürfe der Umweltverbände zu antworten. Bislang liegt diese Antwort nicht vor.