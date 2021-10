IAA-Mobility nur noch mit Nachhaltigkeitskonzept?

Grüner sollte sie werden, breiter aufgestellt, weg vom Image der reinen Autoschau: Die Internationale Automobilausstellung IAA Mobility in München trat im September als nachhaltiges Mobilitäts-Event an, mit dezentralem Konzept mitten in der Stadt. Dennoch gab es viel Kritik an der Messe. Oppositionsfraktionen im Münchner Stadtrat fordern jetzt: Die nächste IAA 2023 soll nur noch in München stattfinden, wenn es auch ein konkretes Nachhaltigkeitskonzept gibt.

Nächste IAA wieder mit dezentralem Konzept

Aus Sicht des Verbands der Automobilindustrie VDA war die neue IAA Mobility ein voller Erfolg: zum ersten Mal in München, zum ersten Mal nicht nur auf einem Messegelände, sondern auf mehreren Plätzen in der Innenstadt verteilt. Auch 2023 und 25 soll es wieder eine IAA in München geben. Wenn es nach dem VDA geht, gerne nochmal mit dem gleichen Konzept.

Kritik: Nachhaltigkeit sieht anders aus

Gerade das dezentrale Konzept halten die Fraktionen ÖDP/München-Liste und Die Linke/ Die Partei für unverantwortlich. Sie fordern, keine öffentlichen Plätze mehr für kommerzielle Großmessen zur Verfügung zu stellen. Der VDA solle sich verbindlich zu den Pariser Klimaabkommen bekennen, damit die nächste IAA eine echte nachhaltige Mobilitätsmesse werden könne.

Am Nachmittag wird der Antrag im Stadtrat behandelt.

Bund Naturschutz will Messe-Verträge einsehen

Der Bund Naturschutz hat sich unterdessen zusammen mit anderen Organisationen erneut in einem öffentlichen Brief an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gewandt und gefordert: Die Stadt solle die Verträge offenlegen, die sie mit dem VDA geschlossen habe. Oberbürgermeister Reiter hatte zuvor erklärt, er stehe voll und ganz hinter der Entscheidung des Stadtrats, die IAA in München auszurichten. Mit längerer Vorlaufzeit könne man bis zur nächsten IAA sicher auch noch einige der Kritikpunkte lösen, so Reiter.