Wegen Abseilaktion zur IAA: Klimaaktivisten droht Haft

Wegen einer Abseilaktion über der Autobahn 96 bei München im Umfeld der Automobilausstellung IAA hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen drei Klimaaktivisten erhoben - davon eine Studentin und ein Student der Universität Passau. Basis ist der "Verdacht der Nötigung in 1.296 Fällen", wie eine Sprecherin sagte. Die Abseilaktion von zwei der Angeklagten von einer Autobahnbrücke hatte im vergangenen Jahr zu einer Sperre der A96 geführt - 1.296 Autos wurden dadurch behindert.

Auch Haft ist möglich

Die Anklage wurde von der Staatsanwaltschaft München II zum Amtsgericht Fürstenfeldbruck, Schöffengericht erhoben. Bei einer Anklage zum Strafrichter liegt der Strafrahmen bei maximal zwei Jahren, beim Schöffengericht sind bis zu vier Jahre möglich. Die Wahl des Gerichts bedeutet zwar nicht, dass die Staatsanwaltschaft auch eine so hohe Strafe erwartet, sie hält sie aber offenbar zumindest für möglich. Bewährung kann nur bei Strafen bis zu zwei Jahren ausgesprochen werden.

"Generalpräventive Erwägung berücksichtigt"

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, bei der Anklage seien auch "generalpräventive Erwägungen berücksichtigt" worden. Bei den Angeklagten handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann, zwei sind 25 Jahre alt, eine 39 Jahre alt.

Passauer Studenten äußern sich zur Anklageerhebung

In einer Mitteilung, die dem BR vorliegt, äußern sich die beiden Passauer Studenten der Aktion. "Die Regierung zerstört unser Leben, indem sie uns in den Klimakollaps mit Dürren, Hunger und Armut führt." Man werde Ressourcenkriege führen. "Wer möchte in so einer Welt denn leben?", so Kim Schulz.

Auch Studentin Mirjam Herrmann war vor einem Jahr bei der Abseilaktion dabei: "Jahrelang Gefängnis - das macht mir wirklich Angst." Aber dies sei "noch weniger beschissen als die Klimakatastrophe". Herrmann: "Was bleibt uns, als gegen dieses tödliche Unrecht aufzubegehren?"